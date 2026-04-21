Ο Ράφα Μπενίτεθ όταν νίκησε τον Αστέρα Aktor στο ντεμπούτο του στον Παναθηναϊκό ήταν ισόβαθμος και με ματς λιγότερο από τον Λεβαδειακό.

Η αλήθεια είναι ότι χτύπησε πολύ άσχημα η δήλωση του Ράφα Μπενίτεθ μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Ο 66χρονος Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για achievement (κατόρθωμα) που κάλυψε διαφορά εννέα βαθμών από τον Λεβαδειακό και μπήκε στην τετράδα.

Η πραγματικότητα είναι αυτή και ασφαλώς είναι σκληρή. Ο Παναθηναϊκός έμοιαζε αβέβαιο μέχρι κάποιες αγωνιστικές αν θα μπει στην τετράδα. Και η αλήθεια όσο κι αν πονάει, πρέπει να λέγεται. Το αν είναι κατόρθωμα, φυσικά, να προσπεράσει ο Παναθηναϊκός τον Λεβαδειακό είναι κάτι που δεν μπορεί και δεν πρέπει να ειπωθεί. Από οποιονδήποτε, πολύ περισσότερο από έναν καταξιωμένο τεχνικό, που έχει βρεθεί σε μεγαθήρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Το αν είναι καλός ή κακός προπονητής ο Μπενίτεθ, το αν πρέπει να μείνει ή όχι, αν έχει και πόσο έχει κάνει, πρόοδη η ομάδα, ο κάθε φίλος του Παναθηναϊκού μπορεί να έχει την άποψή του. Δεν «πριονίζουμε» τη θέση του με την καταγραφή γεγονότων, όπως κατηγορούνται συχνά οι δημοσιογράφοι. Ο ίδιος, όμως, χαρακτήρισε κατόρθωμα την κάλυψη μίας διαφοράς, που δημιουργήθηκε επί ημερών του. Δεν παρέλαβε το -9. Το αντίθετο.

Στο -2 ή +1 λόγω ΟΦΗ

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε ντεμπούτο στις 26 Οκτωβρίου 2025 στη Λεωφόρο με τον Αστέρα Aktor και οι πράσινοι νίκησαν 2-0. Ο Λεβαδειακός, παράλληλα, ήρθε 1-1 εντός με τον Άρη. Ποια ήταν η βαθμολογία εκείνη την 8η αγωνιστική; Παναθηναϊκός 12, Λεβαδειακός 12.

Με μία σημείωση. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα ματς λιγότερο, αυτό της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ. Το οποίο πήρε και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν στο +3. Ή, ότι ο Μπενίτεθ ανέλαβε με τον Παναθηναϊκό να είναι στο -2 από τον Λεβαδειακό, αλλά ενδεχομένως και στο +1, αν υπολογίσουμε τον ΟΦΗ, που όντως οι πράσινοι επικράτησαν. Ανέλαβε δηλαδή μπροστά στη βαθμολογία.

Τη 10η αγωνιστική Λεβαδειακός, Βόλος είχαν 18 βαθμούς και ο Παναθηναϊκός 15 με ματς λιγότερο. Τη 12η αγωνιστική είχαν 21 βαθμούς οι δύο πρώτοι και 18 το τριφύλλι που δεν είχε παίξει με τον ΟΦΗ. Τη 14η είχε 25 ο Λεβαδειακός και 22 ο Παναθηναϊκός που νίκησε 2-1 εντός τον Βόλο και τον έπιασε στη βαθμολογία.

Η διαφορά των 9 βαθμών

Η απόσταση των 9 βαθμών εμφανίστηκε την 17η αγωνιστική. Ο Λεβαδειακός είχε 34 και ο Παναθηναϊκός 25, αφού είχε ηττηθεί 2-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και συνετρίβη 4-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όλα αυτά με το τριφύλλι να έχει το ματς με τον ΟΦΗ. Άρα, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θεωρητικά μπορούσε να είναι στο -6. Όπως και συνέβη, αφού ο Παναθηναϊκός νίκησε τους Κρητικούς.

Αυτή διαφορά των 9 βαθμών, παρατηρήθηκε μέχρι και την 19η αγωνιστική. Ο Λεβαδειακός είχε 38 και ο Παναθηναϊκός 29. Έκτοτε, ο Παναθηναϊκός προσπέρασε. Την 20ή αγωνιστική νίκησε 1-0 τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και ο Λεβαδειακός έχασε 3-2 από τον ΟΦΗ στην Κρήτη. Την 20η αγωνιστική λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 6 με παιχνίδι λιγότερο.

Την 22η αγωνιστική η διαφορά ήταν στο -3 και την 23η ο Παναθηναϊκός έπιασε τους Βοιωτούς, αφού νίκησε 3-1 τον Άρη, ενώ η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ηττήθηκε 1-0 από την Κηφισιά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού μέχρι και την 8η αγωνιστική που έκανε ντεμπούτο ο Μπενίτεθ.

1η αγωνιστική Παναθηναϊκός - ΟΦΗ αναβολή (4-1 στις 4/3/26)

Λεβαδειακός - Κηφισιά 3-2

2η αγωνιστική Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1 (Ρουί Βιτόρια)

3η αγωνιστική Κηφισιά - Παναθηναϊκός 3-2 (Ρουί Βιτόρια)

Λεβαδειακός - ΑΕΚ 0-1

4η αγωνιστική Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1 (Χρήστος Κόντης)

Λεβαδειακός - ΟΦΗ 4-0

5η αγωνιστική Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-2 (Χρήστος Κόντης)

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2

6η αγωνιστική Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0 (Χρήστος Κόντης)

Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 6-0

7η αγωνιστική Άρης - Παναθηναϊκός 1-1 (Χρήστος Κόντης)

Ατρόμητος - Λεβαδειακός 2-2

8η αγωνιστική Παναθηναϊκός - Αστέρας Aktor 2-0 (Ράφα Μπενίτεθ)

Λεβαδειακός - Άρης 1-1