Χωρίς τον Ανάς Ζαρουρί θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός την Κυριακή τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο.

Με ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο, το οποίο θα είναι και το τελευταίο στο ιστορικό γήπεδο του «τριφυλλιού». Αυτό ακούει στο όνομα του Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στην μέση του, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός προπόνησης και αποστολής.

Από εκεί και πέρα, ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, ατομικό ο Τζούριτσιτς, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.