Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στη δημιουργία είναι τεράστιο και στα ντέρμπι οι αριθμοί λένε την αλήθεια.

Ο Παναθηναϊκός την τρέχουσα σεζόν έχει δώσει δέκα ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.

Το ένα το έδωσε με τον Χρήστο Κόντη, στα υπόλοιπα ήταν στον πάγκο ο Ράφα Μπενίτεθ. Στο πρώτο του μεγάλο ματς εντός συνόρων το τριφύλλι ήρθε ισόπαλο 1-1 με τον Ολυμπιακό. Προηγήθηκε με τον Ντέσερς, ο οποίος λόγω τραυματισμών δεν έχει καταφέρει να προσφέρει στην ομάδα και δέχθηκε την ισοφάριση στο φινάλε του αγώνα από τον Ελ Καμπί για το τελικό 1-1.

Το επόμενο ντέρμπι ήταν νικηφόρο. Ο Παναθηναϊκός στην καλύτερη εμφάνισή του στην Ελλάδα νίκησε 2-1 τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και βρήκε τα γκολ από δύο απρόσμενους παίκτες. Ο Πάντοβιτς έκανε το 1-0 και ο Γεντβάι το 2-0, πριν μειώσει ο Κωνσταντέλιας.

Στο τρίτο του ντέρμπι και δεύτερο με τον Μπενίτεθ στον πάγκο, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 3-2 στη Λεωφόρο από την ΑΕΚ. Ο Γιόβιτς έκανε το 0-1 και το 0-2, μείωσε ο Τετέ, ο οποίος πλέον ψάχνει τα πατήματά του στη Γκρέμιο δεχόμενος κριτική για την έως τώρα εικόνα του και ισοφάρισε ο Τζούριτσιτς σε 2-2. Ο Σέρβος που αγνοείται στο δεύτερο μισό, πέτυχε την ισοφάριση με τον Παναθηναϊκό να παίζει με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Τουμπά. Στις καθυστερήσεις, όμως, ήρθε το πέναλτι από τον Ντραγκόφσκι και το τελικό 2-3 με τον Γιόβιτς.

Ένα γκολ σε επτά ντέρμπι!

Ο Παναθηναϊκός, όπως γίνεται αντιληπτό, πέτυχε 5 γκολ σε 3 ντέρμπι. Τα δύο τα σημείωσαν ο Τετέ που αποχώρησε και ο Ντέσερς που είναι νοκ άουτ μέχρι το τέλος της σεζόν. Το άλλο ο στόπερ Γεντβάι, ο οποίος με τον ΠΑΟΚ στο ματς που σκόραρε έπαιξε δεξί μπακ, ο Πάντοβιτς και το πέμπτο ο Τζούριτσιτς, που μετράει αντίστροφα για το αντίο.

Από τις 21 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 19 Απριλίου, σε διάστημα 4 μηνών δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έδωσε επτά ντέρμπι. Τέσσερα με τον ΠΑΟΚ, δύο με τον Ολυμπιακό κι ένα με την ΑΕΚ.

Τι έκανε σ' αυτά; Πέτυχε ένα γκολ! Με τον Ταμπόρδα! Στα υπόλοιπα έξι δεν βρήκε δίχτυα. Σ' αυτά τα επτά ματς ο Παναθηναϊκός έχασε τα πέντε... Στις 21 Δεκεμβρίου ηττήθηκε 2-0 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα και είχε ένα σουτ με τον Σφιντέρσκι κι ένα χαμένο τετ α τετ με τον Μπακασέτα.

Ακολούθησε η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Για ένα ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ήταν νορμάλ και στο 0-0 με την Ένωση, αλλά στο δεύτερο κατέρρευσε μετά το 1-0 και συνετρίβη με 4-0.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε τα σερί ντέρμπι με ΠΑΟΚ για το Κύπελλο και Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Το τριφύλλι εντός ηττήθηκε 1-0 στο Κύπελλο από τους Θεσσαλονικείς με το πέναλτι του Γιακουμάκη και είχαν μία μεγάλη φάση με τον Τεττέη, την κεφαλιά του οποίου απέκρουσε ο Τσιφτσής. Στη ρεβάνς ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε... σβηστά 2-0. Χωρίς να απειλήσει.

Ενδιάμεσα με σκόρερ τον Ταμπόρδα επικράτησε 1-0 στο Φάληρο. Εκεί ο Παναθηναϊκός ήταν συμπαγής και θα μπορούσε στο τέλος του αγώνα να σημειώσει κι άλλο τέρμα.

Στα playoffs έγιναν δύο αγωνιστικές και ο Παναθηναϊκός είναι άσφαιρος. Οι πράσινοι και ο ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες που δεν έχουν σκοράρει στο μίνι πρωτάθλημα. Στην Τούμπα ο Παναθηναϊκός είχε δύο καλές στιγμές, αλλά γενικά δημιουργικά δεν έκανε κάτι εντυπωσιακό. Με τον Ολυμπιακό είχε μία φάση στα 50'' με τον Ταμπόρδα, ένα άστοχο σουτ με τον Τεττέη και μετά την γκάφα του Γεντβάι κατέρρευσε και πάλι και δεν απείλησε μέχρι το φινάλε, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0.

Τα 6 γκολ σε 10 ντέρμπι είναι λίγα και η κατάσταση είναι χειρότερη, αν δούμε ότι μετά το 2-3 με την ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός μέτρησε 1 γκολ σε 7 ντέρμπι με τον Ταμπόρδα.

Ένα γκολ σε 11 ώρες. Επτά 90λεπτα είναι 630 λεπτά συν τις καθυστερήσεις κοντά στο μισάωρο φτάνουμε στα 660'. Ένα γκολ σε 11 ώρες είναι αδιανόητο για μία μεγάλη ομάδα.

Το να μην σκοράρεις είναι πρόβλημα, αλλά ακόμα πιο ανησυχητικό είναι η έλλειψη επιθετικού πλάνου. Το τριφύλλι δεν κάνει φάσεις, δεν απειλεί, δεν «πνίγει» τον αντίπαλο. Μοιραία δεν σκοράρει και φυσικά δεν νικάει.