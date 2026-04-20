Η θύρα 4 έστειλε το δικό της μήνυμα για τα γενέθλια του ΠΑΟΚ και τα 100 χρόνια. «100 χρόνια, ο δικός μας ΠΑΟΚ δεν χάνει ποτέ».

Η θύρα 4 και τα χιλιάδες μέλη που γαλουχήθηκαν σ' αυτή με την ιερή ιδέα των τεσσάρων γραμμάτων του ΠΑΟΚ ευχήθηκε στη μεγάλη της αγάπη.

Στα 100 χρόνια του Δικεφάλου, όπως τονίζει και η θύρα 4 δεν υπάρχουν απόντες. Ο σύλλογος συναντά τον πρώτο του αιώνα βυθισμένος στο πένθος, από το οποίο γεννήθηκε. Αλλά για τον ΠΑΟΚτσή δεν υπάρχουν απόντες. Όλοι είναι παρόντες. Στα τσιμέντα, στα πούλμαν πιστοί της ασπρόμαυρης ιδέας του ΠΑΟΚ.

Το μήνυμα της θύρας 4 είναι ξεκάθαρο: «Συμπληρώσαμε έναν αιώνα γεμάτο ΠΑΟΚ. Πέρασαν 100 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε η μεγαλύτερη προσφυγική ομάδα του πλανήτη.

Ένας ΠΑΟΚ πέρα από έθνη και θρησκείες.

Ιδρύθηκε από τους πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης, που κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν σύλλογο-σύμβολο για όλη τη Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα.

Η γνήσια μαγκιά, η αυθεντική τρέλα και ο ιδιαίτερος φανατισμός του ΠΑΟΚτσή που τον ακολουθεί παντού πιστά και με ανιδιοτέλεια, μαζί με τον θρύλο της καυτής και απαράμιλλης Τούμπας, γράφουν εδώ και 100 χρόνια χρυσή ιστορία… μέχρι το άπειρο.

Στα 100 της χρόνια, αυτή η ομάδα είναι υποχρεωμένη να γιορτάσει ξανά μέσα από τον πόνο και το πένθος, όπως ακριβώς γεννήθηκε και όπως προστάζει η ιστορία της.

Στα 100 της χρόνια δεν υπάρχουν απόντες, είστε όλοι εδώ μαζί μας κάθε Κυριακή, σε κάθε πέταλο, σε κάθε πούλμαν.

Και θα είστε εδώ όσο υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν, μάχονται και ονειρεύονται έναν ΠΑΟΚ τεράστιο.

Έναν ΠΑΟΚ που το μεγαλείο του δεν έχει τελειωμό.

100 χρόνια, εμείς είμαστε η Θεσσαλονίκη

100 χρόνια, ο δικός μας ΠΑΟΚ δεν χάνει ποτέ

1926–2026 | Χρόνια πολλά, μεγάλε ΠΑΟΚ

Bizim ΠΑΟΚ

Μετά τιμής,

Σύνδεσμος φίλων Π.Α.Ο.Κ. "ΘΥΡΑ 4"».