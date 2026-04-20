ΠΑΟΚ: Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ για τα 100 χρόνια ιστορίας
Ιστορική η 20η Απριλίου του 2026 καθώς ο ΠΑΟΚ κλείνει έναν αιώνα ζωής και η ΠΑΕ δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με αφορμή τα γενέθλια της ομάδας.
Το βίντεο περιέχει εικόνες από την Τούμπα, τον κόσμο και συνοδεύεται από συνθήματα της ομάδας ενώ έχουν γράψει στο post:
«100 χρόνια ασπρόμαυρης παράνοιας
100 χρόνια αγάπης, πάθους, καψούρας
100 χρόνια γεμάτα μάχης, αντίστασης, περηφάνειας
100 χρόνια σε κάθε γήπεδο, σε όλη τη Γη
100 αρρώστιας, τρέλας, ηδονής
Εμείς μαζί, για μια ζωή».
