Ο ΠΑΟΚ δεν εξηγείται με τίτλους και αποτελέσματα. Είναι μια διαδρομή που ξεκινά το 1926, περνά μέσα από μνήμη, αδικίες, επιστροφές και καταλήγει σε κάτι βαθύτερο: μια διαρκή επανάσταση που δεν τελειώνει ποτέ.

Τι είναι ΠΑΟΚ; Μια διαρκής επανάσταση. Όχι απλά ως λέξη για τίτλο. Όχι για να ακούγεται ωραία. Είναι αυτό που τον περιγράφει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλώς μια ομάδα. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, οι τίτλοι ή οι στιγμές μέσα στο γήπεδο. Είναι μια διαδρομή που ξεκινά από το 1926 και φτάνει μέχρι σήμερα, χωρίς να κόβεται ποτέ το νήμα της.

Γι’ αυτό και η κουβέντα για το αν υπάρχει ΠΑΟΚ πριν και μετά τον Ιβάν Σαββίδη, όσο βάση κι αν έχει, δεν λέει όλη την αλήθεια. Ναι, το 2012 είναι σημείο καμπής. Ο σύλλογος άλλαξε επίπεδο, έγινε πιο οργανωμένος, πιο σύγχρονος, πιο δυνατός. Αλλά δεν έγινε άλλος ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ είναι ένας.

Και ξεκινά από το 1926. Από μια Θεσσαλονίκη που προσπαθούσε να σταθεί ξανά στα πόδια της. Από ανθρώπους που είχαν χάσει τα πάντα, αλλά δεν έχασαν τη μνήμη τους. Που κουβαλούσαν μέσα τους την ανάγκη να δημιουργήσουν κάτι δικό τους. Και μέσα από αυτή την ανάγκη γεννήθηκε ο ΠΑΟΚ. Όχι απλώς ως σύλλογος, αλλά ως ιδέα.

Ο καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Νίκος Μαραντζίδης, το έβαλε στη σωστή βάση. «Ο ΠΑΟΚ είναι ένα εθνικό success story». Είναι η ιστορία ενός κόσμου που ξεριζώθηκε και κατάφερε όχι μόνο να σταθεί όρθιος, αλλά να μεγαλώσει, να δημιουργήσει, να αφήσει αποτύπωμα».

Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ο βιωματικός του κόσμος. Είναι ο Γιώργος Κούδας που στο ντοκιμαντέρ του Gazzetta, «Bizim ΠΑΟΚ, ο δικός μας ΠΑΟΚ», μίλησε για πίστη, αγάπη, ομορφιά και όνειρα. Είναι ο Γιώργος Κωστίκος που το έβαλε πιο ωμά στη συζήτηση: «Ο ΠΑΟΚ είναι πάντα επανάσταση, γιατί πάει κόντρα στο κατεστημένο».

Είναι κι ο Γιώργος Τουρσουνίδης, το παιδί της κερκίδας που μπήκε στο γήπεδο βιώνοντας στην πράξη αυτό που ονειρευόταν και το λέει χωρίς δεύτερη σκέψη: «Ο ΠΑΟΚ πάντα ήταν επανάσταση. Μια ομάδα αδικημένη. Κοιτούσαν πώς να τον αδικήσουν και γι’ αυτό υπάρχει αυτή η περηφάνια στον κόσμο του. Τα τελευταία χρόνια ζούμε τόσο όμορφα, πανηγυρίζουμε τίτλους που κάποτε δεν πιστεύαμε ότι θα έρθουν».

Ο Μπάνε Πρέλεβιτς το περιγράφει με τη δική του καθαρότητα: «Έχει μια νοοτροπία επαναστατική. Οι φίλαθλοι του έχουν την αίσθηση –και ίσως τους αρέσει κιόλας– ότι όλοι είναι εναντίον τους, αλλά εμείς δεν μασάμε. Προχωράμε και θα τους κερδίσουμε όλους». Δεν είναι απλώς μια ατάκα. Είναι τρόπος σκέψης.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου το πηγαίνει ακόμα πιο βαθιά: «Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Μέσα από δυσκολίες, μέσα από σκληρές δοκιμασίες, μέσα από μεγάλη αδικία, ξέρει ή μαθαίνει να αντιδρά. Να αντιδρά και να επιστρέφει. Πάντα να επιστρέφει. Ποτέ να μην τα παρατά». Εκεί είναι όλη η ουσία. Όχι στο αν θα πέσεις, αλλά στο πώς θα σηκωθείς.

Και στο τέλος, ο λόγος πάει εκεί που πάντα κατέληγε. Στον κόσμο του.

«Ο ΠΑΟΚ είναι επανάσταση. Είναι ουτοπία. Είναι τραγωδία. Δεν είναι 90 λεπτά, δεν είναι μια Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ έχει επιπτώσεις σε όλη τη ζωή σου», λέει στο doc του Gazzetta ο Κυριάκος Τσιούφας, βάζοντας σε μια πρόταση όσα άλλοι προσπαθούν να εξηγήσουν με παραγράφους.

Ο Σταύρος Δημιστός το συνεχίζει: «Αν ανοίξεις το λεξικό και ψάξεις τη λέξη επανάσταση, κάπου δίπλα θα πρέπει να γράφει ΠΑΟΚ. Είναι αντίσταση. Είναι μάχη που δεν τελειώνει ποτέ. Από μικρός μέχρι 88 χρονών, η ψυχή του ΠΑΟΚτσή είναι ίδια. Μαχητική».

Ο αντιπρύτανης Οικονομικών στο ΠΑΜΑΚ, Γιάννης Ταμπακούδης, το πάει στην ουσία: «Ο ΠΑΟΚ είναι ο λαός του. Δεν είναι τίποτα άλλο. Και αυτό από μόνο του είναι μια μορφή επανάστασης».

Και ο Γιώργος Μαυρίδης το βλέπει αλλιώς, αλλά πάλι στο ίδιο καταλήγει: «Ο ΠΑΟΚ της δεκαετίας του ’90 είναι πολύ punk. Είναι… μοϊκάνα. Είναι αυτό το “ό,τι και να γίνει, εμείς κερδίζουμε”. Αυτό είναι ΠΑΟΚ».

Μπορεί να μην συμφωνούν όλοι στον τρόπο που τον περιγράφουν. Αλλά όλοι λένε το ίδιο πράγμα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι που εξηγείται.

Είναι κάτι που ζεις. Και όσο περνάνε τα χρόνια, δεν αλλάζει. Απλώς βρίσκει τρόπους να συνεχίζει.