Το παρθενικό του γκολ στη Ligue 1 με τη φανέλα της Λιόν πέτυχε Ρόμαν Γιάρεμτσουκ απέναντι στη Λοριάν (2-0) του Κατσέρη, χαρίζοντας ξανά χαμόγελα στην ομάδα έπειτα από δύο μήνες.

Λογαριασμό και στο πρωτάθλημα άνοιξε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, μετά και το γκολ για το Κύπελλο κόντρα στην Λανς. Ο δανεικός από τον Ολυμπιακό, βρήκε το δρόμο για δίχτυα στο 49' κόντρα στη Λοριάν του Κατσέρη.

Ο 30χρονος ουκρανός φορ συνεργάστηκε άψογα με τον Έντρικ, ο οποίος και αυτός αγωνίζεται ως δανεικος από το Ρεάλ Μαδρίτης, και άνοιξε το σκορ στην εντός έδρα αναμέτρηση. Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Τολισό στο 56'.

Με αυτό το τρίποντο η Λιόν σκαρφάλωσε στην πέμπτη θέση της Ligue 1 και παλεύει για Ευρώπη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ομάδα αγνοούσε τρίποντο από 15/2, όταν κέρδισε τη Νις 2-0 εντός έδρας.

Όσον αφορά τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ μετρά δύο γκολ και μια ασιστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Λιόν και αγωνίζεται ως δανεικός από τους Ερυθρολεύκους από τον Φεβρουάριο δανεικός ως το τέλος της σεζόν.