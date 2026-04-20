Ολοκληρωτική εμφάνιση από Ορμπελίν Πινέδα και «Τούκου» Περέιρα στον θρίαμβο της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ μέσα στο ντελίριο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η ΑΕΚ δεν πάτησε φρένο και ισοπεδώνοντας με 3-0 τον ΠΑΟΚ έκανε ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου. Με αυτοπεποίθηση, απόλυτη συγκέντρωση και σωστά εκτελεσμένο τακτικό πλάνο, οι κιτρινόμαυροι του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ορμητικοί με τον θρίαμβό τους να έχει πολλούς πρωταγωνιστές, με την υπογραφή του Ορμπελίν Πινέδα και του Ρομπέρτο «Τούκου» Περέιρα να μένει ανεξίτηλη.

Ο ανεξάντλητος Πινέδα ερχόταν από μια εξωπραγματική εμφάνιση απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο, όπου δεν... έβλεπε κανέναν. Και μέσα σε τρεις μέρες έπρεπε να «καταπιεί» τα χιλιόμετρα και κόντρα στον ΠΑΟΚ, κάτι που έκανε με απόλυτη επιτυχία, βάζοντας στο τέλος και το κερασάκι στην τούρτα με το δικό του γκολ για το τελικό 3-0 μέσα σε έναν πανζουρλισμό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όπως έχει πει και ο ίδιος: «είμαστε μηχανές». Και σαν μια τέτοια μηχανή συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει το βράδυ της Πέμπτης. Ήταν παντού, τρέχοντας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου, μπαίνοντας με δύναμη σε όλες τις μονομαχίες με τρομερή ενέργεια. Εξουδετέρωσε μαζί με τον Μαρίν τον ΠΑΟΚ στο κέντρο και... έσβησε τον Κωνσταντέλια, ενώ παράλληλα για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν εκείνος που κινούσε τα νήματα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Ο «Μαγίτο» που δεν σταμάταγε να τρέχει για δεύτερο σερί ματς με φουλ ένταση ανέκτησε την κατοχή της μπάλας, μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι στην περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ έδωσε εμφατικές διαστάσεις στην επικράτηση της ΑΕΚ τονίζοντας με τη σεμνότητα που τον διακρίνει μετά το παιχνίδι ότι «το πιο σημαντικό είναι να νικάει η ομάδα».

Ο Πινέδα ψηφίστηκε στο τέλος ως ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, ωστόσο λίγο νωρίτερα τη στιγμή της αλλαγής του ο Περέιρα εισέπραξε το standing ovation με όλες της εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας στο πόδι να αποθεώνουν τον έμπειρο Αργεντινό χαφ. Ο «Τούκου» θα αποχωρούσε από το παιχνίδι έχοντας αποδείξει για ακόμη μια φορά πόσο έξυπνος παίκτης είναι.

Τόσο στις τοποθετήσεις του, όσο και στη συμμετοχή του στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, ο Περέιρα ήταν φανταστικός με την απλότητα των κινήσεων που τον διακρίνει. Σε ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι πραγματοποίησε άλλη μια ολοκληρωμένη εμφάνιση, ενώ από το πόδι του ξεκίνησε και η φάση του αυτογκόλ για να βρει η ΑΕΚ τον τρόπο να ανοίξει τον δρόμο της νίκης.

Μετά το παιχνίδι ο Νίκολιτς ήταν σαφής για την ποδοσφαιρική ευστροφία του Αργεντινού μέσου: «Είναι ένας εξαιρετικός και έμπειρος παίκτης. Έχει την πλήρη εμπιστοσύνη μου. Κατανοεί το παιχνίδι και ακόμα κι αν δεν είναι 100% έτοιμος είναι εξαιρετικά ευφυής», ήταν τα λόγια του Σέρβου τεχνικού για έναν παίκτη για τον οποίο το καλοκαίρι η κουβέντα ήταν αν θα συνέχιζε στην ΑΕΚ. Και με το συμβόλαιό του να λήγει σε μερικούς μήνες ίσως το αν θα πρέπει να παραμείνει για ένα χρόνο ακόμα να τεθεί προς συζήτηση...