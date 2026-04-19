Ο ασταμάτητος Ορμπελίν Πινέδα ήταν ισοπεδωτικός στον άξονα της ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο και καλείται να επαναλάβει την εμφάνιση στο αποψινό μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ορμπελίν Πινέδα είναι ο καλύτερος χαφ του ελληνικού πρωταθλήματος εδώ και τέσσερις σεζόν που αγωνίζεται με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο 30χρονος Μεξικανός μέσος αποτελεί σταθερά το βαρόμετρο στον άξονα της κιτρινόμαυρης μεσαίας γραμμής καθώς η ποιότητά του είναι τέτοια που κάνει τη διαφορά με τα ασταμάτητα τρεξίματά του, με το κουβάλημα της μπάλας και το κάθετο παιχνίδι του, με την οργάνωση του παιχνιδιού και το «σπάσιμο» της μπάλας και φυσικά με τα κλεψίματα και τις ανακτήσεις του.

Ο «Μαγίτο» είναι ένας από τους παίκτες που μπορεί να είναι κλειδί για την ΑΕΚ στο αποψινό (19/4, 18:00) μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ειδικά από τη στιγμή που ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως οι κιτρινόμαυροι θα πρέπει να είναι aggressive, να τρέξουν πολύ, να παλέψουν και να φέρουν ενέργεια στο παιχνίδι, ζώντας για κάθε λεπτό και για την επόμενη διεκδικούμενη μπάλα. Όλα αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται στο στυλ παιχνιδιού του Πινέδα, ο οποίος προέρχεται από μια ισοπεδωτική εμφάνιση κόντρα στη Ράγιο.

Ο Πινέδα ήταν μεσοβδόμαδα ανεξάντλητος. Όπου βρισκόταν η μπάλα ήταν πάντα εκεί για να κλείσει τους χώρους, να πιέσει, να ανακτήσει μπάλες τρέχοντας ακατάπαυστα. Ένας... Σπίντι Γκονσάλες, πραγματοποιώντας ένα ολοκληρωτικό παιχνίδι στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ, με την μπάλα να περνά συνεχώς από τα πόδια του και να κινεί τα νήματα. Ο Μεξικανός χαφ με μια ανάλογη απόδοση μπορεί να αποτελέσει καθοριστικός στο πλάνο του Νίκολιτς απέναντι στον ΠΑΟΚ, έχοντας φυσικά στο πλάι του τον Ραζβάν Μαρίν, οποίος επίσης δίνει ένταση και βοηθά παρομοίως στην ανάπτυξη των κιτρινόμαυρων.

Μια ματιά στους αριθμούς του Πινέδα από το Wyscout στη ρεβάνς με τη Ράγιο είναι αρκετή για να καταλάβει κανείς τη φανταστική του εμφάνιση. Είχε 80% κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες, 67% επιτυχία στις εναέριες μονομαχίες, 100% κερδισμένες δεύτερες μπάλες και έξι ανακτήσεις μπάλας, τις μισές στο μισό του αντιπάλου, ενώ δημιουργικά είχε 84% ακρίβεια στις πάσες με 87% επιτυχημένες προωθητικές μπαλιές και 100% επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο. Στον μόνο τομέα που κατέγραψε χαμηλά νούμερα ήταν στις εύστοχες πάσες μέσα στην περιοχή του αντιπάλου, όπου είχε ποσοστό 25%.

Ο Πινέδα όπως και απέναντι στον Ολυμπιακό έτσι και κόντρα στον ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει ποτέ παιχνίδι στις τέσσερις σεζόν του με τα κιτρινόμαυρα. Σε 17 ματς απέναντι στους ασπρόμαυρους μετράει επτά νίκες, πέντε ισοπαλίες και πέντε ήττες, έχοντας δύο γκολ και δύο ασίστ, ξεκινώντας στα 15 από τα 17 παιχνίδια στην ενδεκάδα της ΑΕΚ.