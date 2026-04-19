Αυτό θα πει: έχασαν από την Δεκελείας! Τρία και λίγα ήταν...

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την πρωταθληματική παράσταση της ΑΕΚ (και τριάρα) με κερασάκι στη τούρτα γενεθλίων του ΠΑΟΚ από τον Πινέδα!

Η υποχρέωση ήταν συγκεκριμένη για την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια υποδεχόμενη τον ΠΑΟΚ: να τον κερδίσει και να επιχειρήσει με αυτή τη νίκη να τον βγάλει εντελώς από την όποια σκέψη, φαντασία (βάση εικόνας ομάδας), επιθυμία για διεκδίκηση του τίτλου. Παράλληλα η ομάδα της Τούμπας αποτελούσε και τη μοναδική που δεν είχε κερδίσει η Ένωση του Νίκολιτς, συγκυριακά βέβαια, ειδικά στην αναμέτρηση της Τούμπας στον δεύτερο γύρο... Κανονικά με τα παραπάνω δεδομένα έμοιαζε απόλυτα λογικό να κερδίσει ο Δικέφαλος και να κάνει ένα υπέροχο ματς. Ωστόσο ποδόσφαιρο είναι και πάντα όλα μπορούν να συμβούν μιας και δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος στο αγαπημένο μας άθλημα και το πιο όμορφο ομαδικό ταυτόχρονα. Όμως πραγματικά η βασική μου απορία ήταν από πού μπορεί να πηγάζει η απίθανη αισιοδοξία ότι θα ερχόταν η ομάδα του Λουτσέσκου στην Νέα Φιλαδέλφεια να κάνει διπλό βάση της εικόνας των δύο ομάδων εδώ και κανά τρίμηνο. Πραγματικά απορούσα και φυσικά επιβεβαιώθηκε αυτό που θεωρούσα (και είπα σε Ενωσίτες στην προπόνηση του Σαββάτου που με είδαν ότι η ομάδα ια κερδίσει εύκολα και το έκανε 3-0).

Να σημειώσω σε τούτο το σημείο πως συνιστά μια έκφραση που συνηθίζουμε να αναφέρουμε εμείς στην ΑΕΚ για τη δύναμη της πόλης μας, της έδρας μας, του κόσμου μας: θα χάσουν από την Δεκελείας. Αυτό ακριβώς έγινε, έχασαν από την Δεκελείας, με τρία και πραγματικά, ειλικρινά και ποδοσφαιρικά (βάση της εικόνας του αγώνα) λίγα ήταν... Η διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων σε επίπεδο αγωνιστικής εικόνας είναι χαοτική εδώ και καιρό και όποιος δεν το έβλεπε απλά εθελοτυφλούσε τη στιγμή που ο αντίπαλος είχε και απουσίες σε σημαντικές μονάδες! Αλλά ήταν και αυτή η απουσία αγωνιστικού ρυθμού που είχε ο ΠΑΟΚ σε αντίθεση με την Ένωση για την οποία τα δύο αυτά παιχνίδια με την Ράγιο Βαγιεκάνο έκαναν, όχι απλά καλό, αλλά της απογείωσαν την κατάσταση. Διότι το ποδόσφαιρο στην Ισπανία απαιτεί μεγαλύτερες εντάσεις, αντοχές, διάρκεια και δύναμη, για να αντεπεξέλθει ο Δικέφαλος τα είχε όλα και αδίκως αποκλείστηκε. Μόνο εδώ οι επικίνδυνοι ποδοσφαιρικά δήθεν αναλυτές δεν καταλαβαίνουν...

Έλεγα, έγραφα και υπογράμμιζα πόσο σημαντικό είναι πως η ΑΕΚ έχει ρυθμό και ταυτόχρονα ήρθε ο κόουτς να το πει, ο εκπληκτικός και κορυφαίος προπονητής φέτος Μάρκο Νίκολιτς, αλλά και πάλι κάποιοι... χαμπάρι! Δεν πειράζει καλύτερα τελικά γιατί μάλλον και ο Λουτσέσκου μπήκε σε αυτή τη λογική, αν και είχε ούτως ή άλλως ζητήματα να διαχειριστεί, προετοίμασε την ομάδα του να κλέψει το παιχνίδι και δεν εμφανίστηκε σε αυτό πριν το 87'. Πρόκειται για μια ποδοσφαιρική, πρωταθληματική παράσταση της Ένωσης απέναντι στον ΠΑΟΚ, έναν εκ των δυο (μέχρι πριν το ματς της Νέας Φιλαδέλφειας) βασικών διεκδικητών του τίτλου. Με τον Σέρβο τεχνικό να είναι απόλυτος πρωταγωνιστής σε ενδεκάδα, διαχείριση και τελικά επικράτηση κατά κράτος στον ομόλογό του. Πραγματικά είχε δουλέψει τόσο καλά και αυτό το ματς που δεν γινόταν να το χάσουν οι "κιτρινόμαυροι" και στην πραγματικότητα να μη το κερδίσουν με εμφατικό τρόπο αφού το 3-0 είναι πραγματικά κολακευτικό για τον αντίπαλο.

Είναι δεδομένα πολλά τα πρόσωπα από ποδοσφαιριστές που πρέπει να σταθεί κανείς, όπως του Πινέδα αλλά στ' αλήθεια περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό από τον κορυφαίο παίκτη της ΑΕΚ και της σεζόν (ξανά); Όχι βέβαια... Ο διεθνής Μεξικανός χαφ έκανε απλή αναφορά τον Κωνσταντέλια και παράλληλα έκανε μαζί με τον Μαρίν τα πάντα στο παο νέοι της Ένωσης. Όμως θα ήταν αδικία για τον Τούκου Περέιρα να μη γίνει ειδική αναφορά και ξεχωριστή σε ένα ακόμη παιχνίδι, άλλο ένα ντέρμπι μετά εκείνο της πρεμιέρας στο Φάληρο, μιας και έκανε ματσάρα με τον ΠΑΟΚ. Ο Αργεντινός που άκουσε το όνομά του από όλους στην αλλαγή του δεν έβλεπε τους αντιπάλους του και από δική του ενέργεια άνοιξε το σκορ και ξεκίνησε η διαδικασία επικρατησης. Σούπερ ήταν όλοι τους: Ρότα πρέπει ακόμη να τους πηγαίνει πάνω κάτω, από την πλευρά του Πένραις η ΑΕΚ δεν απειλούνταν και απειλούσε, μια χαρά και όταν μπήκε ο Πήλιος, εξαιρετικό το δίδυμο μπροστά με τον Ζίνι να χάνει γκολ που έπρεπε να είχε πετύχει.

Ο Νίκολιτς είδε το ματς, κατάλαβε ότι θέλει Κοϊτά, στην κατάλληλη στιγμή τον έφερε στον αγώνα και τελικά φυσικά δικαιώθηκε με την γκολάρα που σημείωσε ο Μαυριτανός διεθνής παικταράς (δεύτερο γκολ σε ντέρμπι στα play offs). Όλα αυτά ήθελαν και το κερασάκι στην τούρτα των γενεθλίων του ΠΑΟΚ και ήρθε από την γκολάρα του Πινέδα... Σε ένα γήπεδο που ήταν και πάλι η έδρα που λυγίζει οποιονδήποτε αντίπαλο από την αρχή έως το φινάλε του αγώνα. Συγκλονιστική η παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια και ατελείωτο τριήμερο επί της ουσίας πάρτι στην πιο όμορφη πόλη, στη δική μας, εκεί που δεν πιάνουν οι κατάρες, δεν πιάνουν οι ευχές... Υπόκλιση στο μεγαλείο του κόσμου της Ένωσης που πραγματικά δείχνει σε προπονήσεις, αγώνες, όποια δραστηριότητα, ότι δεν έχει αντίπαλο. Δυστυχώς τώρα έχει διακοπή διότι το καλό για τον Δικέφαλο θα ήταν να έχει ματς και την Τετάρτη αν γινόταν, πόσο μάλλον την Κυριακή, ωστόσο πάμε σε διακοπή 15 ημερών με την ΑΕΚ πρώτη, μόνη και by far καλύτερη...

***Έξι μήνες αήττητη και συνεχίζουμε... Αλλά σύμφωνα οι... μυαλοπώληδες θεωρούν την ΑΕΚ του Νίκολιτς ότι παίζει για το 1-0 (έξι γκολ σε δυο ματς σε τρεις μέρες, καλά είμαστε)!