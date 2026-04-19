ΑΕΚ: Το πάρτι στα αποδυτήρια
Η ΑΕΚ έκανε σπουδαίο παιχνίδι και ισοπέδωσε τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με 3-0. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς διεύρυνε την απόσταση από τους Θεσσαλονικείς στους 8 βαθμούς, ενώ περιμένει το αποτέλεσμα στο ντέρμπι της Λεωφόρου για να μάθει και αν θα μείνει στο ίδιο επίπεδο και η απόσταση από τον Ολυμπιακό.
Μετά το ματς οι παίκτες του Δικεφάλου πανηγύρισαν στα αποδυτήρια της Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ τους έβγαλε ομιλία ο Μάρκο Νίκολιτς, ξεκαθαρίζοντας πως τίποτα δεν έχει τελείωσει, καθώς απομένουν τέσσερις αγωνιστικές.
Από εκεί και πέρα ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε στην Cosmote TV πως ενώ είχε πει πως θα έδινε τρεις μέρες ρεπό στους παίκτες αναμένεται να τους δώσει τέσσερις, όπως ζήτησαν.
