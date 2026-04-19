Ο Τζέιμς Πένραϊς έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 56ο λεπτό του ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, έχοντας τρυαματισμό στο χέρι και η κάμερα τον έπιασε να κλαίει από τον πόνο.

Άτυχος στάθηκε ο Τζέιμς Πένραϊς κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Σκωτσέζος μπακ ήταν βασικός για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, όμως έγινε αναγκαστική αλλαγή στις αρχές του δεύτερου μέρους.

Ο αριστερός ακραίος οπισθοφύλακας της Ένωσης φάνηκε πως τραυματίστηκε στο χέρι, ο Πινέδα έκανε νόημα στον πάγκο πως δεν μπορεί να συνεχίσει και ο Σταύρος Πήλιος αντικατέστησε τον συμπαίκτη του στο 56ο λεπτό.

Μάλιστα η κάμερα έπιασε τον Σκωτσέζο να κλαίει από τον πόνο και μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες το πλήρες μέγεθος του προβλήματος.

Επόμενο ματς του Δικεφάλου είναι στις 3 Μαΐου, στο τελευταίο της ματς στη Λεωφόρο ως φιλοξενούμενη του Παναθηναϊκού.