ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Αναγκαστική αλλαγή ο Πένραϊς, έβαλε τα κλάματα από τον πόνο
Άτυχος στάθηκε ο Τζέιμς Πένραϊς κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Σκωτσέζος μπακ ήταν βασικός για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, όμως έγινε αναγκαστική αλλαγή στις αρχές του δεύτερου μέρους.
Ο αριστερός ακραίος οπισθοφύλακας της Ένωσης φάνηκε πως τραυματίστηκε στο χέρι, ο Πινέδα έκανε νόημα στον πάγκο πως δεν μπορεί να συνεχίσει και ο Σταύρος Πήλιος αντικατέστησε τον συμπαίκτη του στο 56ο λεπτό.
Μάλιστα η κάμερα έπιασε τον Σκωτσέζο να κλαίει από τον πόνο και μένει να φανεί τις επόμενες ημέρες το πλήρες μέγεθος του προβλήματος.
Επόμενο ματς του Δικεφάλου είναι στις 3 Μαΐου, στο τελευταίο της ματς στη Λεωφόρο ως φιλοξενούμενη του Παναθηναϊκού.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.