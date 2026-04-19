ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Σέντρα Περέιρα, αυτογκόλ Κεντζιόρα και 1-0
Η πρωτοπόρος της Stoiximan Super League, ΑΕΚ, πήγε στα αποδυτήρια του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας στο ημίχρονο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ με προβάδισμα στο σκορ.
Στο 36ο λεπτό ο Ζίνι άνοιξε την μπάλα στον Περέιρα, ο Αργεντινός έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Κεντζιόρα πήγε στην εναέρια μονομαχία με τον Πένραϊς και από το κεφάλι του Πολωνού η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Τσιφτσή για το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
Θυμίζουμε πως πριν τη σέντρα του ματς ο Δικέφαλος ήταν στο +5 από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, ο οποίος στις 21:00 θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο τους ματς στη Λεωφόρο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.