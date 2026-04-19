Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 36ο λεπτό του αγώνα με τον ΠΑΟΚ χάρη σε αυτογκόλ του Κεντζιόρα έπειτα από προσπάθεια του Περέιρα.

Η πρωτοπόρος της Stoiximan Super League, ΑΕΚ, πήγε στα αποδυτήρια του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας στο ημίχρονο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ με προβάδισμα στο σκορ.

Στο 36ο λεπτό ο Ζίνι άνοιξε την μπάλα στον Περέιρα, ο Αργεντινός έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Κεντζιόρα πήγε στην εναέρια μονομαχία με τον Πένραϊς και από το κεφάλι του Πολωνού η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Τσιφτσή για το 1-0, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Θυμίζουμε πως πριν τη σέντρα του ματς ο Δικέφαλος ήταν στο +5 από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, ο οποίος στις 21:00 θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο τους ματς στη Λεωφόρο.