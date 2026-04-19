ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Σερβικά πηγαδάκια πριν τη μάχη
Πηγαδάκια πριν τη μάχη. Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς είχε τετ α τετ με τον συμπατριώτη του και αρχηγό του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ενώ στην παρέα προστέθηκε και ο Κροάτης στόπερ Ντέγιαν Λόβρεν.
Ο Ζίβκοβιτς είχε επίσης πηγαδάκι με τον Σέρβο άσο της Ένωσης Λούκα Γιόβιτς, αλλά και θερμό εναγκαλισμό με τον μέσο των κιτρινόμαυρων Μάρκο Γκρούγιτς. Μαζί τους ήταν και οι Κεντζιόρα, Λόβρεν. Ο τελευταίος τα είπε επίσης με τον Λιούμπιτσιτς.
Δείτε φωτορεπορτάζ.
