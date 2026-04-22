Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνεχάρη την ομάδα μπάσκετ για τη νίκη της επί της Μπιλμπάο και το πρώτο βήμα για τον τίτλο.

Ο ΠΑΟΚ τώρα που ο σύλλογος συμπλήρωσε 100 χρόνια ιστορίας και περνάει δύσκολες στιγμές εμφανίζεται ενωμένος. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά τη σπουδαία νίκη της μπασκετικής ομάδας με 79-73 επί της Μπιλμπάο έδωσε συγχαρητήρια κι έκανε λόγο για το πρώτο βήμα.

Με το ίδιο σκορ (!) να θυμίσουμε είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ εντός έδρας και τη Μούρθια, την οποία απέκλεισε στη ρεβάνς στην Ισπανία και βρέθηκε στον τελικό. «Το πρώτο βήμα έγινε. Πάμε ΠΑΟΚάρα», ανέφερε η ΠΑΕ και τάγκαρε το μπασκετικό τμήμα.

