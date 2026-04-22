ΠΑΟΚ: Το μήνυμα της ΠΑΕ για το πρώτο βήμα τίτλου
Ο ΠΑΟΚ τώρα που ο σύλλογος συμπλήρωσε 100 χρόνια ιστορίας και περνάει δύσκολες στιγμές εμφανίζεται ενωμένος. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά τη σπουδαία νίκη της μπασκετικής ομάδας με 79-73 επί της Μπιλμπάο έδωσε συγχαρητήρια κι έκανε λόγο για το πρώτο βήμα.
Με το ίδιο σκορ (!) να θυμίσουμε είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ εντός έδρας και τη Μούρθια, την οποία απέκλεισε στη ρεβάνς στην Ισπανία και βρέθηκε στον τελικό. «Το πρώτο βήμα έγινε. Πάμε ΠΑΟΚάρα», ανέφερε η ΠΑΕ και τάγκαρε το μπασκετικό τμήμα.
Δείτε την ανάρτηση
Το πρώτο βήμα έγινε! ⚪️⚫️
Πάμε ΠΑΟΚάρα! #PAOK100 @PAOKbasketball https://t.co/xHyPwWxWtd— PAOK FC (@PAOK_FC) April 22, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.