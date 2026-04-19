Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τον Ρουμάνο τεχνικό να καλείται να διαχειριστεί απουσίες και προβλήματα, όπως αυτά των Γιακουμάκη και Μιχαηλίδη.

Ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια με ένα σχήμα που δύσκολα θα ξεφύγει από τη βασική του δομή, αλλά και είναι υποχρεωμένο να πορευτεί συντροφιά με τα προβλήματα τραυματισμών.

Στην τετράδα της άμυνας εντοπίζονται οι πρώτες αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε στην πρεμιέρα των playoffs.

Κάτω από τα δοκάρια διατηρείται ο Τσιφτσής, με τον Μπάμπα να καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας και τον Σάντσες το δεξί. Στο κέντρο, το δίδυμο Κεντζιόρα – Μιχαηλίδη είχε τον πρώτο λόγο, ωστόσο η κατάσταση του Έλληνα στόπερ και οι ενοχλήσεις στο γόνατο άφηναν ένα παράθυρο ανοικτό για τον έμπειρο Λόβρεν κάτι που επιβεβαιώθηκε με την ανακοίνωση της ενδεκάδας.

Στον άξονα δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, με τους Ζαφείρη και Οζντόεφ να συνεχίζουν μαζί στη μεσαία γραμμή παρότι ο Μεϊτέ επέστρεψε και είναι κι αυτός στον πάγκο. Μπροστά τους θα κινηθεί ο Κωνσταντέλιας, σε ρόλο συνδετικού κρίκου, με τους Τάισον και Χατσίδη στα άκρα της επίθεσης και τον Γερεμέγεφ στην κορυφή.