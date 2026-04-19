Ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Eπιστροφή Σάντσες, Λόβρεν και Γερεμέγεφ στην κορυφή
Ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια με ένα σχήμα που δύσκολα θα ξεφύγει από τη βασική του δομή, αλλά και είναι υποχρεωμένο να πορευτεί συντροφιά με τα προβλήματα τραυματισμών.
Στην τετράδα της άμυνας εντοπίζονται οι πρώτες αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε στην πρεμιέρα των playoffs.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στην Allwyn Arena. #PreGame #ΑΕΚPAOK #StoiximanSuperLeague #Playoffs #slgr #OurWay #VaragonsConstructions pic.twitter.com/nIch0Gs6FzApril 19, 2026
Κάτω από τα δοκάρια διατηρείται ο Τσιφτσής, με τον Μπάμπα να καλύπτει το αριστερό άκρο της άμυνας και τον Σάντσες το δεξί. Στο κέντρο, το δίδυμο Κεντζιόρα – Μιχαηλίδη είχε τον πρώτο λόγο, ωστόσο η κατάσταση του Έλληνα στόπερ και οι ενοχλήσεις στο γόνατο άφηναν ένα παράθυρο ανοικτό για τον έμπειρο Λόβρεν κάτι που επιβεβαιώθηκε με την ανακοίνωση της ενδεκάδας.
Στον άξονα δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, με τους Ζαφείρη και Οζντόεφ να συνεχίζουν μαζί στη μεσαία γραμμή παρότι ο Μεϊτέ επέστρεψε και είναι κι αυτός στον πάγκο. Μπροστά τους θα κινηθεί ο Κωνσταντέλιας, σε ρόλο συνδετικού κρίκου, με τους Τάισον και Χατσίδη στα άκρα της επίθεσης και τον Γερεμέγεφ στην κορυφή.
🦅 Οπαδοί του ΠΑΟΚ απο την Αθήνα βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο της αποστολής και εμψυχώσαν τους ποδοσφαιριστές του Ραζβάν Λουτσέσκου#paokfc pic.twitter.com/K5ivGIE2Ht— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 19, 2026
