Super League 2: Νίκες για ΠΑΟΚ Β', Νέστο, πεντάρα η Καβάλα
Ο ΠΑΟΚ Β' και ο Νέστος Χρυσούπολης, που έχουν εξασφαλίσει την παραμονή, νίκησαν στην εμβόλιμη 9η αγωνιστική Καμπανιακό και ΠΑΣ Γιάννινα, αντίστοιχα, ενώ η πεσμένη Καβάλα διέλυσε τον Μακεδονικό.
Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β' 1-2
Ο Γκιτέρσος με σουτ στο 5' άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ Β', ενώ ο γηπεδούχος Καμπανιακός ισοφάρισε στο 16'με κεφαλιά του Σαρβανίδη. Ο Ραϊχανί στο 51'με σουτ πέτυχε το 1-2.
Καμπανιακός: Γιακουμής, Καράδαλης, Χατζηκυριάκος, Παπακωνσταντίνου (81' Αμπούντου), Γαρύφαλλος, Σαρβανίδης, Ν. Καθάριος (86' Μπάρδας), Ντουμάνης, Λύγκας (71' Δερμιτζάκης), Παπαστεριανός (86' Κέλβιν), Καστίδης (71' Κεσίδης).
ΠΑΟΚ Β': Στεργιάκης, Αβράμπος, Απιατσιόνακ, Πασαχίδης, Χιμένεθ, Σαρρής, Τσοπούρογλου (64' Ελευθεριάδης), Ίκομπονγκ (72' λ.τ Μούστμα), Τσιφούτης (64' Παπανικόπουλος), Ραϊχανί (72' Κουλούρης), Γκιτέρσος (82' Κανίς).
Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Με ένα γκολ του Βρύζα στο 66' ο Νέστος λύγισε εντός τον ΠΑΣ με 1-0, ενώ στο 30'οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι σε σουτ του Δούμτση εκτός περιοχής.
Νέστος Χρυσούπολης: Μούτσα, Μανωλάκης, Λέλεκας, Δερμιτζάκης, Γκιώνης, Ψάλτης (64' Μπάλας), Γιαξής, Δούμτσης, Γκάτα (46' Κωστίκα), Σταυρόπουλος (64' Βρύζας), Σέα (64' Βοντχάνελ).
ΠΑΣ Γιάννινα: Λαδιάς, Βιραμάκι, Τουρκοχωρίτης (70' Ντεκουμές), Πρεκατές, Τσίρης, Κριμιτζάς (62' Παπαδόπουλος), Σελιμάι (70' Γκρέστας), Παναγιωτακόπουλος, Φιόγκμπε, Κασέμι (62' Καφενζής), Πατρινός.
Καβάλα - Μακεδονικός 5-1
Η Καβάλα αν και δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, αφού υποβιβάστηκε φιλοδώρησε με πέντε γκολ τον ουραγό Μακεδονικό.Στο 15' ο Γαβριηλίδης με σουτ έκανε το 1-0, στο 37' ο Δημοσθένους με σουτ πέτυχε το 2-0 και ο Καντάβε στο 63'μείωσε σε 2-1. Η Καβάλα, όμως, πέτυχε τρία γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Στο 80' ο Σιφναίος με κεφαλιά έκανε το 3-1, στο 85' ο Κομάτσι με σουτ το 4-1 και το τελικό 5-1 διαμόρφωσε στο 87' ο Μιλούνοβιτς. Στο 28' η κεφαλιά του Ρόβα κατέληξε στο δεξί δοκάρι.
Καβάλα: Ιωαννίδης, Δημοσθένους, Κολλαράς, Χρούστινετς, Στίκας, Καρτάλης, Βοριαζίδης, Ρόβας (65' Μιλούνοβιτς), Σιφναίος, Γαβριηλίδης, Κουντουριώτης (71' Κομάτσι).
Μακεδονικός: Καζέλης, Μορέρ, Θωμάι, Σταμπουλίδης, Τσουκάνης, Κωτέλης, Βερχόβεν, Παρασκευάς, Κωνσταντινίδης (83' Αντελέκε), Καντάβ, Νίκος (83' Κώτσογλου).
Η βαθμολογία
1. ΠΑΟΚ 31
2. Νέστος Χρυσούπολης 30
------------------------------
3. Καβάλα 23
4. Καμπανιακός 16
5. ΠΑΣ Γιάννινα 10
6. Μακεδονικός 5
