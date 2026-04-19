Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στο ματς με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ μετά το σπουδαίο «διπλό» στο Φάληρο βρίσκεται στο +5 τόσο από τον Ολυμπιακό όσο και από τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος καλείται στην αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς στη Νέα Φιλαδέλφεια να κάνει ακόμα ένα βήμα προς τον τίτλο του πρωταθλήματος και περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα.

Ο Σέρβος τεχνικός θα παρατάξει την Ένωση σε διάταξη 4-4-2. O Στρακόσα στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πένραϊς μπροστά του. Πινέδα - Μαρίν δίδυμο στον άξομα, με τους Περέιρα - Γκατσίνοβιτς ακραίους μεσοεπιθετικούς. Δίδυμο στην επίθεση θα είναι ο Βάργκα και ο Ζίνι, καθώς ο Λούκα Γιόβιτς είναι στον πάγκο.

Σε σχέση με τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο οι Πήλιος, Κοϊτά και Κουτέσα είναι στον πάγκο, με τους Πένραϊς, Περέιρα και Γκατσίνοβιτς να τους αντικαθιστούν.

Εκτός αποστολής Μάνταλος και Ελίασον

Από εκεί και πέρα αναμενόμενα είναι εκτός ο Πέτρος Μένταλος, ο οποίος από το ματς με τη Μαδρίτη έχει ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ δεν είναι στην αποστολή ούτε ο Ελίασον.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς - Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς - Βάργκα, Ζίνι.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά, Καλοσκάμης