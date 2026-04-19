ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε το ντέρμπι των «δικεφάλων»
Το μεγάλο ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 18:00. Η κρίσιμη αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί στην Allwyn Arena, θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι Cosmote Sport 2.
Η Ένωση υποδέχεται τον Δικέφαλο του Βορρά με στόχο να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να αυξήσει τη διαφορά των πέντε βαθμών που τη χωρίζει από τους «διώκτες» της.
Από την άλλη, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τη διατηρήσει ζωντανή στη «μάχη» του τίτλου.
Οι αναμετρήσεις της ημέρας στη Super League
- ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (18:00, Cosmote Sport 2)
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (21:00, Cosmote Sport 1)
