Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν αναμένεται να προχωρήσει σε μεγάλες διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με τον Σέρβο τεχνικό να περιμένει τους παίκτες του να ανταποκριθούν στο πνευματικό κομμάτι.

Το κυριακάτικο ματς με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (19/4, 18:00) ναι μεν δεν είναι τελικός για την ΑΕΚ, ωστόσο με τη διαφορά πέντε βαθμών στην κορυφή, αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση προκειμένου να κάνει ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα προς τον μεγάλο στόχο της κατάκτησης του τίτλου. Οι κιτρινόμαυροι τρεις μέρες μετά την υπερπροσπάθεια στη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγεκάνο, όπου άγγιξαν μια απίστευτη ανατροπή, καλούνται να αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ με όπλο την καλή αγωνιστική τους κατάσταση και τη δύναμη της έδρας τους.

Η Allwyn Arena θα είναι κατάμεστη και θα σπρώξει την ΑΕΚ προς τη νίκη, με τους οπαδούς της Ένωσης να δίνουν δυναμικό «παρών» στην προπόνηση του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό περιμένει και ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τόνισε πως το πιο σημαντικό δεν είναι τόσο η σωματική ανάκαμψη από το παιχνίδι της Πέμπτης, αλλά η απόλυτη πνευματική και συναισθηματική ετοιμότητα, ζητώντας από τους παίκτες του να ζουν για το επόμενο λεπτό και για την επόμενη διεκδικούμενη μπάλα.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Νίκολιτς δεν αναμένεται να πειράξει πολύ τα πρόσωπα σε σχέση με το αρχικό σχήμα με το οποίο ξεκίνησε την Πέμπτη στη ρεβάνς με τη Ράγιο. Ο Στρακόσια θα είναι στην εστία, οι Ρέλβας και Μουκουντί δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, ο Ρότα δεξιά, ενώ αριστερά ίσως το προβάδισμα αυτή τη φορά το έχει ο Πένραϊς αντί του Πήλιου.

Οι Μαρίν και Πινέδα θα είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Κοϊτά δεξιά και τη θέση αριστερά να «παίζεται». Κόντρα στη Ράγιο είχε ξεκινήσει ο Κουτέσα, αλλά και ο Περέιρα διεκδικεί την παρουσία του στην ενδεκάδα. Όσο για την κορυφή της επίθεσης, εφόσον δεν επιστρέψει ο Γιόβιτς, ο οποίος δεν συμμετείχε στα πρώτα 15 λεπτά του προγράμματος στην ανοικτή προπόνηση του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια, τότε ο Ζίνι με τον Βάργκα θα διατηρηθούν.