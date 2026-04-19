Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τα δύο ματς των playoffs της Super League να ξεχωρίζουν.

Στις 18:00, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην Allwyn Arena σε ένα πολύ κρίσιμο ματς, καθώς το σημερινό ντέρμπι «δικεφάλων» μπορεί να φέρει την Ένωση μια ανάσα από την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 2.

Αργότερα, στις 21:00, ακολουθεί το ντέρμπι «αιωνίων», το τελευταίο που θα διεξαχθεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τη μετάδοση να πραγματοποιείται από το Cosmote Sport 1.

Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης στο πρωτάθλημα, ανοίγουν οι γραμμές στο «Ξέρεις από μπάλα», στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 23:00.

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Άρη στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (13:00, ΕΡΤ2), ενώ στις 16:00 ακολουθεί το Πανιώνιος - ΑΕΚ (ΕΡΤ2).

Τέλος, στο βόλεϊ, ο ΖΑΟΝ Κηφισιάς υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για τον δεύτερο αγώνα των τελικών της Volley League γυναικών. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας