Το ταξίδι της ιστορικής επιστροφής της Καλαμάτας στα «μεγάλα σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από 26 ολόκληρα χρόνια ξετυλίγεται μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ του Gazzetta powered by Novibet.

Μετά από δεκαετίες περιπλάνησης στις χαμηλότερες κατηγορίες, η Καλαμάτα ανέβηκε στη Super League προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού, με όλους τους πρωταγωνιστές της ανόδου να μιλούν για πρώτη φορά στην κάμερα του νέου ντοκιμαντέρ του Gazzetta.

Ο πρόεδρος και αναμορφωτής του συλλόγου, Γιώργος Πρασσάς, περιγράφει το όραμά του από το 2019 και το πώς δικαιώθηκε για την τεράστια επένδυσή του στην ομάδα. Ακόμη, ο «αρχιτέκτονας» και προπονητής, Αλέκος Βοσνιάδης, μαζί με τους παίκτες του Παμλίδη, Γκάμα, Στρούγγη, Μάντζη, Τσελεπίδη και Μουζάκη, αποκαλύπτουν το πώς ξεπέρασαν την περσινή ήττα-σοκ από την Κηφισιά για να φτάσουν φέτος μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος στον Νότιο Όμιλο της Superleague 2.

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, ο φακός του Gazzetta κατέγραψε τις εικόνες από το ολονύκτιο πάρτι που στήθηκε στην Καλαμάτα, το οποίο ξύπνησε αναμνήσεις από τις ένδοξες εποχές του συλλόγου και υπενθύμισε την τεράστια σύνδεση αυτής της ομάδας με τον κόσμο την πόλη της Μεσσηνίας.