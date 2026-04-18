Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Παναιτωλικού επί του Πανσερραϊκού στο Αγρίνιο, με ανατροπή.

Ο Πανσερραϊκός πήρε τρίποντο - βάλσαμο στο Αγρίνιο. Τα Λιοντάρια έκαναν την ανατροπή στην έδρα του Παναιτωλικού, πήραν τη νίκη με 3-2 και μετά από πολλούς μήνες ξεκόλλησαν από τη ζώνη του υποβιβασμού από τη Stoiximan Super League, καθώς ξεπέρασαν την ΑΕΛ Novibet.

Ο Τίτορμος προήγηθηκε μόλις στο 9ο λεπτό με άψογη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπουχαλάκη. Oι Σερραίοι ισοφάρισαν στο 25', όταν ο Τεϊσέιρα κέρδισε την μπάλα από τον Κόγιτς, έστρωσε στον Ριέρα, ο οποίος πλάσαρε τον Κουτσερένκο για το 1-1.

Ο Βραζιλιάνος ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Πανσερραϊκού και στο 37' ανέτρεψε το σκορ. Ο Τεϊσέιρα έφυγε στην πλάτη της άμυνας μετά από τακουνάκι του Ιβάν και με διαγώνιο σουτ έκανε το 1-2.

Στο 48' ο Λύρατζης «άδειασε» τον Αποστολόπουλο, έκανε το παράλληλο γύρισμα και το Τεϊσέιρα με τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-3. Το μόνο που άλλαξε μέχρι τέλους ήταν η έκταση του σκορ, καθώς στο 90+1' ο Αγκίρε εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια από Κάλινιν με Γκελασβίλι, έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε τον Τιναλίνι για το 2-3.