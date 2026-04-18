Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός: Τα highlights του ματς (vid)
Ο Πανσερραϊκός πήρε τρίποντο - βάλσαμο στο Αγρίνιο. Τα Λιοντάρια έκαναν την ανατροπή στην έδρα του Παναιτωλικού, πήραν τη νίκη με 3-2 και μετά από πολλούς μήνες ξεκόλλησαν από τη ζώνη του υποβιβασμού από τη Stoiximan Super League, καθώς ξεπέρασαν την ΑΕΛ Novibet.
Ο Τίτορμος προήγηθηκε μόλις στο 9ο λεπτό με άψογη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπουχαλάκη. Oι Σερραίοι ισοφάρισαν στο 25', όταν ο Τεϊσέιρα κέρδισε την μπάλα από τον Κόγιτς, έστρωσε στον Ριέρα, ο οποίος πλάσαρε τον Κουτσερένκο για το 1-1.
Ο Βραζιλιάνος ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Πανσερραϊκού και στο 37' ανέτρεψε το σκορ. Ο Τεϊσέιρα έφυγε στην πλάτη της άμυνας μετά από τακουνάκι του Ιβάν και με διαγώνιο σουτ έκανε το 1-2.
Στο 48' ο Λύρατζης «άδειασε» τον Αποστολόπουλο, έκανε το παράλληλο γύρισμα και το Τεϊσέιρα με τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-3. Το μόνο που άλλαξε μέχρι τέλους ήταν η έκταση του σκορ, καθώς στο 90+1' ο Αγκίρε εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια από Κάλινιν με Γκελασβίλι, έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε τον Τιναλίνι για το 2-3.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.