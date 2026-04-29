Ο Παναιτωλικός αποδέχτηκε να παραχωρήσει το γήπεδο στην ΕΠΟ για τη διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης και του ΠΑΟΚ.

Μπορεί να απομένει λιγότερο από ένας μήνας για τη σέντρα του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Αστέρα Τρίπολης, όμως ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την ημέρα και το οριστικό γήπεδο διεξαγωγής του μεγάλου ματς. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, τη δεδομένη χρονική στιγμή ο πιθανότερος «προορισμός» είναι το Αγρίνιο.

Η πλευρά της ΕΠΟ, που διοργανώνει τον τελικό, κατέθεσε αίτημα στον Παναιτωλικό για την παραχώρηση του γηπέδου και ο Τίτορμος απάντησε θετικά. Θυμίζουμε πως στις 15 Μαΐου θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο και ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Κ19 μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη, καθώς οι άνθρωποι των Καναρινιών είναι πάντα διατεθειμένοι να φιλοξενούνται αγώνες στην πόλη.

Μετά την οριστικοποίηση του γηπέδου μένει να φανεί και αν θα υπάρχουν φίλαθλοι, όπως είχαμε πέρυσι και φέτος στους τελικούς Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών, εν αντιθέσει με τον περσινό τελικό των γυναικών, στον οποίο η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό στο Βόλο και έκανε νταμπλ. Το πιθανότερο είναι πως θα έχουμε κόσμο στις εξέδρες, όμως η απόφαση ανήκει στην Ομοσπονδία και στην Αστυνομία.

Ο τελικός θα γίνει το Σαββατοκύριακο 23-24 Μαΐου και απομένει η τελική ενημέρωση της ΕΠΟ, με βάση την απόφαση της ΕΡΤ, η οποία θα μεταδώσει το ματς, όπως κάλυψε και το πρωτάθλημα. . Αξιοσημείωτο, πως στις 23 Μαΐου είναι προγραμματισμένος τελικός του Champions League Γυναικών, ο οποίος πέρυσι συνέπεσε με τον τελικό του Κυπέλλου, όμως φέτος φαντάζει το πιο πιθανό να μην επαναληφθεί.