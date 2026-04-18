Το πρόγραμμα των επόμενων τεσσάρων αγωνιστικών των Play Off 5-8 της Stoiximan Super League.

O ΟΦΗ έβαλε... φωτιά στα Play Off 5-8 της Stoiximan Super League, όμως είναι στο χέρι του να τη «σβήσει» σε μια εβδομάδα από σήμερα. Οι Κρητικοί υπέταξαν τον Λεβαδειακό στο Ηράκλειο και μείωσαν τη διαφορά στους δυο βαθμούς, ενώ ο Άρης με τη νίκη του πλησίασε στο τρίποντο.

Θυμίζουμε πως εάν η ομάδα του Χρήστου Κόντη σηκώσει το Κύπελλο στον τελικό με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο τότε η 5η θέση δεν θα δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο και οι επόμενες τέσσερις αγωνιστικές θα έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα.

Στο απευκταίο για τον Όμιλο συνάριο που δεν νικήσει στο μεγάλο ραντεβού της 25ης Απριλίου η 5η θέση του δίνει μια... δεύτερη ευκαιρία για έξοδο στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα των Play Off 5-8 της Stoiximan Super League

3η αγωνιστική

Κυριακή 03/05/26

17:00: Λεβαδειακός – Βόλος

17:00: ΟΦΗ – Άρης

4η αγωνιστική

Κυριακή 10/05/26

17:00: Άρης – ΟΦΗ

17:00: Βόλος – Λεβαδειακός

5η αγωνιστική

Τετάρτη 13/05/26

17:00: Βόλος – Άρης

17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

6η αγωνιστική

Κυριακή 17/05/26