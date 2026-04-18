Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet 3-2: Επεισόδια μεταξύ παικτών, πήγαν στον κόσμο οι βυσσινί
Το παιχνίδι του Ατρόμητου με την ΑΕΛ Novibet, που έληξε 3-2 για τους Περιστεριώτες ήταν γεμάτο ένταση.
Οι παίκτες στο φινάλε πιάστηκαν στα χέρια.
Στη συνέχεια αποβλήθηκε και ο τεχνικός Ντούσαν Κέρκεζ.
Με τη λήξη οι παίκτες της θεσσαλικής ομάδας πήγαν στον κόσμο και παρά την ήττα χειροκροτήθηκαν για την προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Ο κόσμος τους ζήτησε να δώσουν τα 100% για την παραμονή και οι παίκτες με τη σειρά τους χειροκρότησαν τους οπαδούς.
