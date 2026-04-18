Ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet Σάββας Παντελίδης στη συνέντευξη Τύπου μίλησε για τον Ατρόμητο και απάντησε ο τεχνικός των γηπεδούχων Ντούσαν Κέρκεζ.

Η συνέντευξη Τύπου μετά το ματς του Ατρόμητου με την ΑΕΛ Novibet, που έληξε 3-2 υπέρ των γηπεδούχων, ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα με το θρίλερ που παίχθηκε στον αγωνιστικό χώρο νωρίτερα.

Ο τεχνικός των Θεσσαλών Σάββας Παντελίδης δήλωσε «πιστεύω ο Ατρόμητος να χτυπήσει όλα τα ματς όπως σήμερα, αν και κάποιοι λένε ότι δεν θα το κάνει»...

Ο προπονητής της ομάδας του Περιστερίου Ντούσαν Κέρκεζ αντέδρασε, όταν ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη ατάκα και απάντησε: «Για ποιον λόγο να ειπωθεί κάτι τέτοιο, έχει αποδείξεις να αφήνει υπόνοιες για τη δουλειά μας; Είναι ντροπή».