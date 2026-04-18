Κέρκεζ: «Το πιο έντονο παιχνίδι που έχω ζήσει στην καριέρα μου»
Ο Ατρόμητος ήταν ο μεγάλος νικητής στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet επικρατώντας με 3-2. Μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός των «κυανόλευκων», Ντούσαν Κέρκεζ μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Είναι το πιο έντονο παιχνίδι που έχω ζήσει στην καριέρα μου. Πρώτα από όλα ευχαριστώ τον κόσμο. Παίξαμε ένα φοβερό πρώτο ημίχρονο. Η Λάρισα έχει καλούς παίκτες αλλά έχει πέσει ψυχολογικά μετά τα δύο πρώτα παιχνίδι. Όλα άλλαξαν με την κόκκινη κάρτα αλλά στο τέλος θέλω να πω μπράβο για τους παίκτες μου.
Εγώ θέλω να απολογηθώ στον τέταρτο για όσα του είπα, όχι όμως στο πρώτο οποίος έκανε τόσα λάθη για να πάει έτσι το παιχνίδι. Από εκείνον δεν δέχομαι καμία συγγνώμη».
