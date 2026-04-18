ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Ο Λοντίγκιν έκανε την απόκρουση της χρονιάς

Γιώργος Σακελλαρίου
Ο Λοντίγκιν νίκησε τον Νους, ο ΟΦΗ φώναξε για πέναλτι στον Κωστούλα.

Ο Γιούρι Λοντίγκιν στο 31' έκανε τρομερή απόκρουση σε τριπλή ευκαιρία για τον ΟΦΗ.

Αριστερό σουτ του Σενγκέλια, απέκρουσε προσωρινά ο Λοντίγκιν, ο Νους έτρεξε κι εκτέλεσε με το δεξί από τη μικρή περιοχή, απέκρουσε εκπληκτικά ο Λοντίγκιν, ο Κωστούλας μπήκε στη φάση και πλάσαρε υπό την πίεση του Βήχου, με τον Λοντίγκιν να μπλοκάρει.

Στον ΟΦΗ ζήτησαν πέναλτι του Βήχου στον Κωστούλα, ο Κατσικογιάννης το σκέφτηκε αρχικά, αλλά δεν έδειξε κάτι. Η φάση ελέγχθηκε στο VAR από Ματσούκα και Κουμπαράκη, οι οποίοι έκριναν ότι δεν υπάρχει παράβαση.

