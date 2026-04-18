ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Ο Λοντίγκιν έκανε την απόκρουση της χρονιάς
Ο Γιούρι Λοντίγκιν στο 31' έκανε τρομερή απόκρουση σε τριπλή ευκαιρία για τον ΟΦΗ.
Αριστερό σουτ του Σενγκέλια, απέκρουσε προσωρινά ο Λοντίγκιν, ο Νους έτρεξε κι εκτέλεσε με το δεξί από τη μικρή περιοχή, απέκρουσε εκπληκτικά ο Λοντίγκιν, ο Κωστούλας μπήκε στη φάση και πλάσαρε υπό την πίεση του Βήχου, με τον Λοντίγκιν να μπλοκάρει.
Στον ΟΦΗ ζήτησαν πέναλτι του Βήχου στον Κωστούλα, ο Κατσικογιάννης το σκέφτηκε αρχικά, αλλά δεν έδειξε κάτι. Η φάση ελέγχθηκε στο VAR από Ματσούκα και Κουμπαράκη, οι οποίοι έκριναν ότι δεν υπάρχει παράβαση.
Δείτε τη φάση
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.