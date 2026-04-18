ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Ο Κωστούλας άνοιξε το σκορ
Ο ΟΦΗ είναι πιο δραστήριος από τον Λεβαδειακό και στο 37' άνοιξε το σκορ με τον Κωστούλα.
Σέντρα του Αθανασίου από αριστερά, κεφαλιά γύρισμα του Σενγκέλια, ο Σαλσέδο δεν μπόρεσε να κοντρολάρει, η μπάλα στρώθηκε στον Κωστούλα, ο οποίος σούταρε με το δεξί, η μπάλα κόντραρε στον Τσιβελεκίδη και κατέληξε στο δεξί παραθυράκι για το 1-0.
Το γκολ του ΟΦΗ
Νωρίτερα, στο 19' ο ΟΦΗ σκόραρε με τον Σαλσέδο, αλλά το γκολ δεν μέτρησε. Φοβερή κάθετη του Αποστολάκη στον Νους, ο οποίος απέφυγε τον Λοντίγκιν και η μπάλα από την κόντρα έφτασε στον Σαλσέδο, που σκόραρε σε κενή εστία, αλλά ήταν νωρίτερα σε θέση οφσάιντ ο Αργεντινός.
