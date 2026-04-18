Λέτο: «Έχουμε 7 τελικούς, αν χαλαρώσουμε θα υποφέρουμε»

Η Κηφισιά παρέμεινε σε απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη, καθώς έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) στο ματς με τον Αστέρα AKTOR στη Νεάπολη. Μάλιστα η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν πιο απειλητική και έφτασε πιο κοντά στο γκολ.

Ο Αργεντινός τεχνικός στις δηλώσεις του στην Cosmote TV μετά το ματς τόνισε πως η ομάδα του έχει μπροστά της τελικού και δεν μπορεί να χαλαρώσει, ενώ στάθηκε στην πίεση που υπάρχει.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

«Είχαμε πολύ πίεση, πολλά νεύρα. Δεν είναι εύκολο να παίζεις τέτοια ματς. Στο τέλος μπορούσαμε να το πάρουμε το παιχνίδι.

Πρέπει να συνεχίσουμε και να κοιτάξουμε μπροστά. Κάθε παιχνίδι θα είναι τελικός, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε, αλλιώς θα… υποφέρουμε».