Αντωνόπουλος: «Δεν δικαιούμασταν ούτε τον βαθμό»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία του Αστέρα AKTOR με την Κηφισιά.

Ο Αστέρας AKTOR κατάφερε να φύγει από την έδρα της Κηφισιάς με τον βαθμό της «λευκής» ισοπαλίας και πρόσθεσε ακόμα ένα βαθμό στη συγκομιδή του. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και τόνισε πως η ομάδα του δεν άξιζε ούτε τον πόντο κόντρα στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, η οποία είχε τις ευκαιρίες.

Oι δηλώσεις του Αντωνόπουλου

«Πήραμε το αποτέλεσμα, αλλά αν δούμε το ματς δεν δικαιούμασταν ούτε τον έναν βαθμό. Ο αντίπαλος είχε τις ευκαιρίες, εμείς δεν απειλήσαμε.

Είναι δύσκολο το καταλαβαίνω. Όσο παίρνουμε βαθμούς παίρνουμε… παράταση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να κερδίσουμε παιχνίδια για να βελτιωθούμε.

Πρέπει να επιτεθούμε πιο καλά, δεν φτάνει μόνο η άμυνα για να φτάσουμε στον στόχο μας. Είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά, νομίζω ότι και στο επόμενο παιχνίδι που έχουμε στην έδρα μας θα παρουσιαστούμε καλύτεροι».