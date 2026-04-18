Κακό ματς στη Νίκαια, όπου Κηφισιά και Αστέρας AKTOR αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0, με τους γηπεδούχους να έχουν καλές στιγμές στα τελευταία λεπτά.

Σε ματς με κακό ρυθμό και ελάχιστες ευκαιρίες η Κηφισιά και ο Αστέρας AKTOR αναδείχθηκαν ισόπαλοι στη Νεάπολη δίχως σκορ (0-0). Οι Αρκάδες συνεχίζουν αήττητοι στα Play Out και συνεχίζουν τη μάχη τους για αποφυγή του υποβιβασμού, ενώ το κλαμπ των Βορείων Προαστίων παραμένει σε απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε την Κηφισιά σε διάταξη 4-2-3-1. Ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Πέτκοφ - Πόκορνι στα στόπερ. Λόγω των απουσιών των Λαρουσί, Μαϊντάνα και Χουχούμη ο στόπερ Ούγκο Σόουζα ξεκίνησε δεξί μπακ και ο δεξιός μπακ Κονατέ παίζει αριστερά. Ρουκουνάκης - Ρούμπεν Πέρεθ στα χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Εξτρέμ Ταβάρες - Αντόνισε και φορ ο Θεοδωρίδης.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος «κατέβασε» τον Αστέρα AKTOR σε σχηματισμό 3-4-3. O Παπαδόπουλος στην εστία, με τους Σίπτσιτς, Τριανταφυλλόπουλο και Αλάγκμπε στα στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ ο Δεληγιαννίδης, αριστερό ο Σιλά και δίδυμο στα χαφ Αλμύρας - Έντερ.Εξτρέμ Καλτσάς - Κετού και φορ ο Οκό.

«Κλειστό» πρώτο μέρος

Το πρώτο μέρος είχε αργό ρυθμό και οι δυο ομάδες δεν δημιούργησαν κάποια μεγάλη ευκαιρία στα αντίπαλα καρέ. Ο Αστέρας AKTOR ήταν καλά διαβασμένος και περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τα μεγάλα επιθετικά «ατού» της Κηφισιάς, τον Πόμπο και τον Αντόνισε, χωρίς όμως οι Αρκάδες να μπορούν να απειλήσουν την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Οι γηπεδούχοι είχαν και μια αναγκαστική αλλαγή, καθώς ο Ούγκο Σόουζα τραυματίστηκε και άφησε τη θέση του στον Σιμόν. Μοναδική αξιοσημείωτη τελική ήταν για τους Κιτρινομπλέ στο 45+2', όταν ο Κετού έκανε ωραία ενέργεια αλλά το συρτό του σουτ εκτός περιοχής κατέληξε άουτ.

Πάτησε γκάζι στο φινάλε η Κηφισιά

Στο δεύτερο μέρος η Κηφισιά ανέβασε τον ρυθμό τους και ειδικά στα τελευταία 20 λεπτά ήταν ανώτερη από τον Αστέρα AKTOR, ο οποίος περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο.

Στο 54' ο Ταβάρες κέρδισε πέναλτι σε μονομαχία με τον Σιλά, όμως ο VAR ειδοποίησε πως είχε προηγηθεί οφσάιντ στον Χριστόπουλο και οι Αρκάδες την... γλίτωσαν.

Στην τελική ευθεία του αγώνα η Κηφισιά πίεσε και είχε ευκαιρίες να πάρει το τρίποντο. Στο 77' ο Παπαδόπουλος μπλόκαρε την μπάλα έπειτα από γυριστή κεφαλιά. Στο 84' Ρουκουνάκης έκλεψε την μπάλα, την κουβάλησε κάθετα και με δυνατό σουτ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 85' ο Σιμόν έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Ζέρσον Σόουζα πήρε την κεφαλιά και ο Παπαδόπουλος απέκρουσε με δυσκολία. Στο 90+4' ο Πέτκοφ με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ρουκουνάκη, όμως το γκολ ακυρώθηκε με τη μία για οφσάιντ.

MVP: Ο Έντερ έκανε μεσό παιχνίδι και βοήθησε τον Αστέρα AKTOR να είναι συμπαγής στο κέντρο. Δεν είναι τυχαίο ότι με την αλλαγή του άλλαξαν οι ισορροπίες.

Στο ύψος τους: Ο Ρουκουνάκης ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης της Κηφισιάς, με πολλή δουλειά στη μεσαία γραμμή. Σταθερός και κομβικός ο Νίκος Παπαδόπουλος για τους Αρκάδες.

Γκάφα: Το μαρκάρισμα του Σιλά στον Ταβάρες, το οποίο θα ήταν πέναλτι αν δεν υπήρχε οφσάιντ.

Στραγάλι: Χωρίς κάποιο αξιοσημείωτο λάθος η διαιτησία του Ευαγγέλου. Ο VAR χρειάστηκε να παρέμβει μόνο στη φάση του πέναλτι, στην οποία διόρθωσε τον βοηθό.

Το ταμείο του Gazzetta: Ματς χωρίς ιδιαίτερα ρίσκα. Η Κηφισιά στο τέλος ήταν ανώτερη και θα μπορούσε να βρει γκολ, όμως ο Αστέρας AKTOR άντεξε. Οι Αρκάδες έχουν γίνει πλέον συμπαγείς με τον Αντωνόπουλο, όμως πρέπει να γίνουν και επικίνδυνοι επιθετικά για να βρουν νίκες.

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρεζ, Πέτκοφ, Κονατέ, Πόκορνι, Σόουζα (44′ Σιμόν), Πόμπο (78′ Μπένι), Ρούμπεν Πέρεθ (46′ Αμανί), Ρουκουνάκης, Ταβάρες (64′ Ζέρσον Σόουζα), Αντόνισε, Θεοδωρίδης (46′ Χριστόπουλος)

Αστέρας AKTOR (Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς,Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά (58′ Τερεζίου), Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε, Έντερ, Αλμύρας, Κετού, Καλτσάς (Εμμανουιλίδης), Όκο (65′ Μακέντα)