Ο αποκλεισμός του Κλέιτον από την αποστολή του Ολυμπιακού ανέδειξε μία πτυχή ως προς τον εκτιμώμενο σχηματισμό των Ερυθρόλευκων στην Λεωφόρο.

Μπορεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εμμένει στο να κρατά ως ένα καλά κρυμμένο μυστικό το αρχικό του σχέδιο για το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός ο αποκλεισμός του Κλέιτον από το ντέρμπι της Κυριακής έδειξε πώς εκτός απροόπτου οι Πειραιώτες θα έχουν ένα σχήμα με 4-2-3-1 αλλά με δεκάρι πίσω από τον σέντερ φορ.

Πάνω σε αυτό ο Τσικίνιο δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι ο επικρατέστερος παίκτης για να παίξει πίσω από τον Ελ Καμπί ως Νο10, πλην όμως ας κρατήσουμε έναν αστερίσκο για το Έσε - Τσικίνιο (ως οκτάρι) - Γιαζίτζι. Δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό να το δούμε αλλά ας κρατήσουμε και αυτήν την εκδοχή.

Κατά τα άλλα εάν έπρεπε να προσεγγίσουμε τα φαβορί για το αρχικό σχήμα ξεκινώντας από το τέρμα η επιλογή θα είναι ο Τζολάκης και οι επικρατέστεροι για την άμυνα είναι - από αριστερά προς τα δεξιά - οι Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια.

Για το κέντρο οι Έσε και Μουζακίτης δείχνουν να είναι σε πρώτο πλάνο με έναν δυνατό υποψήφιο τον Σιπιόνι (και ενώ υπάρχει βέβαια και η επιλογή του Γκαρθία). Για τα 2... φτερά της επίθεσης οι Ζέλσον και Ροντινέϊ ή Αντρέ Λουίζ μοιάζουν να έχουν το πάνω χέρι και από εκεί και πέρα να είναι ο Τσικίνιο πίσω απο τον Ελ Καμπί. Από άλλες εκδοχές βέβαια άλλο τίποτα. Από το να είναι ο Γιαζίτζι δεκάρι και ο Τσικίνιο εξτρέμ μέχρι ακόμα και να ξεκινήσει βασικός ο Ταρέμι.

