Ο Ισπανός προπονητής, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δείχνει ότι θα αποφασίσει τελευταία στιγμή για το τι 11άδα θα κατεβάσει στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός.

Ο Βάσκος τεχνικός κρατά φουλ κλειστά τα χαρτιά του και οι όποιες δοκιμές του δεν ήταν τέτοιες που να καθορίσουν μία εικόνα 11άδας για τον Ολυμπιακό ως προς το ντέρμπι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται από το πώς λειτουργεί στις προπονήσεις ο Μεντιλίμπαρ ότι θα πάρει τις αποφάσεις του την τελευταία στιγμή ως προς την 11άδα. Το τοπίο είναι πιο θολό από ποτέ.

Το feeling που υπάρχει σε νεότερο επίπεδο εξακολουθεί να δείχνει ένα σχήμα με 4-2-3-1 με δεκάρι πίσω από τον φορ και επικρατέστερο μάλλον οριακά τον Τσικίνιο. Από εκεί και πέρα εάν θα έπρεπε να ρισκάρουμε μία εκτίμηση για τα πρόσωπα ξεκινώντας από το τέρμα η επιλογή θα είναι ο Τζολάκης και οι επικρατέστεροι στην άμυνα οι Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος και Κοστίνια.

Για το κέντρο οι Έσε και Μουζακίτης δείχνουν να είναι σε πρώτο πλάνο με έναν δυνατό υποψήφιο τον Σιπιόνι (και ενώ υπάρχει βέβαια και η λύση του Γκαρθία), για τα 2 άκρα της επίθεσης οι Ζέλσον και Ροντινέϊ ή Αντρέ Λουίζ και ο Τσικίνιο πίσω απο τον Ελ Καμπί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ένα σωρό άλλες εκδοχές (με ακόμα και φορ τον Ταρέμι) και αρκετοί παίκτες που διεκδικούν θέση βασικού.

Αυτό που ξεχωρίζει ως στοιχείο πάντως ότι το πιθανότερο είναι να δούμε τον σχηματισμό με δεκάρι και όχι έναν 2ο κυνηγό. Ο Ολυμπιακός θα ολοκληρώσει το πρωί του Σαββάτου την προετοιμασία του για το ματς της Κυριακής και μετά την προπόνησή του θα βγει και αποστολή.