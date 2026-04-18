Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη «λευκή» ισοπαλία της Κηφισιάς με τον Αστέρα AKTOR στη Νέαπολη.

Σε ματς με λίγες καλές φάσεις η Κηφισιά και ο Αστέρας AKTOR έμειναν στην ισοπαλία δίχως σκορ στη Νεάπολη και προσέθεσαν ακόμα ένα βαθμό στη συγκομιδή τους στα Play Out.

Οι Αρκάδες είχαν προσηλωμένοι στις ανασταλτικές τους υποχρεώσεις, ενώ η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανέβασε την επίδοση της στο δεύτερο μέρος και είχε ευκαιρίες.

Στο 54' ο Ταβάρες κέρδισε πέναλτι σε μονομαχία με τον Σιλά, όμως ο VAR ειδοποίησε πως είχε προηγηθεί οφσάιντ στον Χριστόπουλο. Στο 84' Ρουκουνάκης έκλεψε την μπάλα, την κουβάλησε κάθετα και με δυνατό σουτ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 85' ο Σιμόν έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Ζέρσον Σόουζα πήρε την κεφαλιά και ο Παπαδόπουλος απέκρουσε με δυσκολία. Στο 90+4' ο Πέτκοφ με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Ρουκουνάκη, όμως το γκολ ακυρώθηκε με τη μία για οφσάιντ.