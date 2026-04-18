Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ και ο συμπατριώτης του τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, γνωρίζουν ότι το ντέρμπι είναι κριτήριο για την παραμονή τους.

Ένας προπονητής είναι δίκαιο να κριθεί από το αποτέλεσμα σε ένα ντέρμπι; Ασφαλώς και όχι. Συμβαίνει, όμως. Το ντέρμπι αιωνίων Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός είναι συχνά ένα ματς, όπου ξεχειλίζει το ποτήρι.

Για να κριθεί ένας προπονητής από ένα μεγάλο ματς, έχουν προηγηθεί κι άλλα. Κι όταν φτάσει η ώρα για τη σπουδαία αναμέτρηση, τότε συχνά αλλάζουν και τα κριτήρια.

Το ντέρμπι της Λεωφόρου θα είναι ένα ματς που το βλέμμα εκτός από τον αγωνιστικό χώρο και τους 22 ποδοσφαιριστές, θα είναι στραμμένο και στους πάγκους. Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ένας καταξιωμένος τεχνικός. Ήρθε στο τριφύλλι για να το βελτιώσει, υπήρξαν σημάδια προόδου, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός τίτλων στην Ελλάδα και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα τερματίσει τέταρτος.

Ο Μπενίτεθ, ο οποίος στις 16 του μήνα έκλεισε τα 66 του χρόνια και σίγουρα θα ήθελε ένα... δώρο γενεθλίων από τους παίκτες του, μετράει ήδη μία νίκη επί του Ολυμπιακού και μάλιστα μέσα στο Φάληρο. Εκεί που ακύρωσε επιθετικά τους Πειραιώτες. Το ίδιο έκανε και στο ματς της πρεμιέρας των playoffs με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δημιουργικά η ομάδα δεν είναι ελκυστική, αλλά για τους μεγάλους συλλόγους πάντα το αποτέλεσμα μετράει.

Το επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσει αν θα συνεχίσει ο έμπειρος Ισπανός στον πράσινο πάγκο. Η παραμονή του θα εξαρτηθεί από το πως έχει δουλέψει μέχρι στιγμής, από το αν υπάρχει ταύτιση απόψεων για το ρόστερ της επόμενης σεζόν, που είναι και τα πιο σημαντικά κι έπειτα από τα αποτελέσματα. Μία ακόμα νίκη επί του Ολυμπιακού, ίσως και δύο αν επαναλάβει στο Φάληρο ό,τι έκανε και στην κανονική διάρκεια, μπορεί σαφώς να γείρει την πλάστιγγα υπέρ του. Τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά την περιβόητη... κοινή γνώμη. Αλλά αυτό δεν είναι ποδοσφαιρική λογική και το γνωρίζουν όλοι. Δεν νοείται ένα αποτέλεσμα να ακυρώνει ή να διαγράφει κάθε τι θετικό ή αρνητικό.

Το ίδιο βέβαια ισχύει για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο 65χρονος Βάσκος προπονητής πήρε ευρωπαϊκό με τον Ολυμπιακό και νταμπλ. Είναι κακός; Δεν χρειάζεται ν' απαντήσουμε. Το λένε τα έργα του. Σε μία σεζόν, όμως, που οι Πειραιώτες με κατάκτηση του τίτλου, έχουν την ευκαιρία να βρεθούν ξανά, χωρίς τα βασανιστικά προκριματικά του καλοκαιριού, στη League Phase του Champions League, λόγω της δεκαετούς βαθμολογία τους και να βάλουν εκατομμύρια στο ταμείο, τα έχουν θαλασσώσει σε αρκετές περιπτώσεις. Ευθύνη μεγάλη γι' αυτό έχει και ο Μεντιλίμπαρ.

Ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2027, μετράει μία νίκη σε ντέρμπι. Αυτή με την ΑΕΚ εντός στην κανονική διάρκεια. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος για ένα ημίχρονο στην Τούμπα στην κανονική διάρκεια, αλλά ηττήθηκε 2-1, έπαιξε μισή ώρα μπάλα στη Λεωφόρο στην αρχή της σεζόν κι απέφυγε την ήττα στο φινάλε και δεν βλεπόταν στα υπόλοιπα παιχνίδια. Για να είμαστε δίκαιοι για αρκετά διαστήματα ήταν υποφερτός και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ (playoffs), ΠΑΟΚ (πρωτάθλημα και Κύπελλο) εντός, δεν βλεπόταν.

Μία ήττα από το τριφύλλι ή ακόμα και η ισοπαλία, ειδικά αν η εικόνα παραμείνει προβληματική, θα απομακρύνει τον Ολυμπιακό από τον τίτλο και την ευκαιρία να πάει στο Champions League. Με νίκη η ομάδα μένει στο παιχνίδι και ο Μεντιλίμπαρ κερδίζει πόντους. Με ήττα θα έχει πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι άμεσα, φανταζόμαστε, αλλά με τη λήξη της σεζόν... Μοιάζει περίεργο με όσα έχει πετύχει στους ερυθρόλευκους, όμως, αυτή είναι η ζωή του προπονητή.

Αυτό το ντέρμπι είναι ένα ακόμα ματς αιωνίων, αλλά θα είναι κυρίως μία ενδιαφέρουσα μάχη των πάγκων, ανάμεσα σε δύο 65άρηδες προπονητές από την ίδια χώρα. Ο νικητής θα κοιτάξει μπροστά με χαμόγελο. Ο ηττημένος γνωρίζει ότι η αμφισβήτηση στο πρόσωπό του, θα είναι έντονη.



