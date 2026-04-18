Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Γνωστή έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4) η αποστολή του Ολυμπιακού, ενόψει του Κυριακάτικου (19/4, 21:00) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, για τη 2η αγωνιστική των Playoffs.
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν οπωσδήποτε το διπλό, έτσι ώστε να συνεχίσουν να διατηρούν ελπίδες για κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ από την άλλη το «τριφύλλι» θέλει με τη σειρά του τους τρεις βαθμούς για να εξαντλήσει τις πιθανότητες κατάληψης της 2ης θέσης.
Στο πλαίσιο αυτό ο Βάσκος τεχνικός γνωστοποίησε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του, στο τελευταίο ντέρμπι των δυο «αιωνίων» στη Λεωφόρο, χωρίς να έχει προβλήματα τραυματισμών ή απουσιών. Σημειώνεται πως λόγω του κανονισμού για τους μη κοινοτικούς, εκτός αποστολής έμειναν οι Μπρούνο και Κλέιτον.
Η αποστολή:
Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ρόντινεϊ, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί και Ταρέμι.
