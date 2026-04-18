ΑΕΚ: Τρέλα στους Ενωσίτες (και) για την προπόνηση!
Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το μεγάλο ματς της Κυριακής (19/4, 16:00) με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και έχει τον κόσμο της στο πλευρό της!
Περίπου 45 λεπτά πριν ανοίξουν οι πόρτες της «Allwyn Arena» χιλιάδες Ενωσίτες βρίσκονται έξω από το γήπεδο και δημιουργούν συνθήκες... Original, θέλοντας να εμψυχώσουν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.
Θυμίζουμε πως οι Ενωσίτες είχαν δώσει εξίσου δυναμικό παρών και στην τελευταία προπόνηση πριν τον θρίαμβο στο Φάληρο, ενώ την περασμένη Τρίτη είχαν βρεθεί και στην προπόνηση του μπασκετικού τμήματος στη Sunel Arena, την παραμονή της σπουδαίας πρόκρισης στο Final 4 του Basketball Champions League, επί της Μπανταλόνα.
Μετά το μεγάλο «διπλό» στην έδρα του Ολυμπιακού ο Δικέφαλος είναι στο +5 τόσο από τον ΠΑΟΚ, όσο και από τους Πειραιώτες, οι οποίοι έχουν μπροστά τους το τελευταίο ντέρμπι στη Λεωφόρο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.
👏 Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ (και) για την προπόνηση!#aekfc pic.twitter.com/62LvlHFMuY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 18, 2026
