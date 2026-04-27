Οι παίκτες της ΑΕΚ διατηρήθηκαν σε ρυθμό στο άνετο 7-1 επί της κυπριακής Krasava ΕΝΥ Ύψωνα στο προπονητικό φιλικό που έλαβε χώρα στην Allwyn Arena με τον Ζίνι να κάνει χατ-τρικ.

Την ευκαιρία να διατηρηθούν σε ρυθμό λόγω και της διακοπής που υπήρχε για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας είχαν οι παίκτες της ΑΕΚ στο προπονητικό φιλικό με την κυπριακή Krasava ΕΝΥ Ύψωνα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι κιτρινόμαυροι που έχουν ξεκινήσει από την Παρασκευή την προετοιμασία τους για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο αντιμετώπισαν την κυπριακή ομάδα το μεσημέρι της Δευτέρας στην κεκλεισμένων των θυρών Allwyn Arena και... ξεμούδιασαν με το εμφατικό 7-1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ζίνι συνέχισε με φόρα από τα play offs σημειώνοντας χατ-τρικ. Δύο τέρματα πέτυχε ο Μαρίν και από ένα οι Γκατσίνοβιτς και Ζοάο Μάριο.

Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν αποκλειστικά στραμμένη την προσοχή τους στο κυριακάτικο ματς με τους «πράσινους» ώστε να κάνουν ακόμα ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου, με τον Νίκολιτς να έχει επαναλάβει σε όλους τους τόνους πως τίποτα ακόμα δεν έχει τελειώσει παρά τη διαφορά των πέντε βαθμών στην κορυφή.

Ενόψει της επανέναρξης μένει να φανεί και η κατάσταση των Μάνταλου και Γιόβιτς, αλλά και του Πένραϊς που είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή με τον ΠΑΟΚ, αν και ο Νίκολιτς είχε εμφανιστεί καθησυχαστικός και για τους τρεις μετά την τελευταία ανμέτρηση.