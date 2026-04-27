Κατάμεστη θα είναι η Νέα Φιλαδέλφεια εκτός από το τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να εξαφανίζουν τα εισιτήρια.

Η ένωση του κόσμου της ΑΕΚ με την ομάδα είναι πολύ ισχυρή τη φετινή σεζόν, με τη δύναμη της Νέας Φιλαδέλφειας να παίζει καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη νίκη με 3-0 επί του ΠΑΟΚ που διατήρησε τους κιτρινόμαυρους στο +5 στην κορυφή της βαθμολογίας.

Άλλωστε οι οπαδοί της ΑΕΚ είναι κοντά στην ομάδα και τις παραμονές των αναμετρήσεων με τις ανοικτές προπονήσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια, κάτι που αναμένεται να συμβεί και ενόψει των επόμενων ματς που έρχονται στα play offs.

Οι οπαδοί της Ένωσης δίνουν όλη την ενέργειά τους στην ομάδα στη μάχη της κατάκτησης του φετινού τίτλου και έκαναν sold out το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 10 Μαΐου, εξαφανίζοντας πλέον όλα τα εισιτήρια.

Ήδη, εδώ και αρκετό καιρό, sold out έχε γίνει το παιχνίδι στην Allwyn Arena την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον Ολυμπιακό (17/5) σε ένα ματς στο οποίο η ΑΕΚ μπορεί να πανηγυρίσει και τον τίτλο.

Αυτό, ωστόσο, είναι ακόμα μακριά για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει καταστήσει σαφές μέσα στην ομάδα ότι ακόμα τίποτα δεν έχει τελειώσει και ότι απομένουν άλλοι τέσσερις τελικοί, αρχής γενομένης με αυτόν που ακολουθεί την Κυριακή (3/5) στη Λεωφόρο.