Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την απίθανη ΑΕΚ που άγγιξε μια επική ανατροπή σε ένα πανέμορφο ευρωπαϊκό ταξίδι που έλαβε τέλος και για τον μεγάλο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος που έχει πλέον μπροστά της.

Να παλεύεις, να πιστεύεις και να μην τα παρατάς ποτέ. Το ρητό του Μάρκο Νίκολιτς από το καλοκαίρι, τότε που η ΑΕΚ έκανε τις 3/3 προκρίσεις για να μπει στη League Phase του Conference League. Οκτώ μήνες μετά με τις φράσεις αυτές σφηνωμένες στο μυαλό τους, οι παίκτες της ΑΕΚ βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας για να επαναλάβουν μια επική ανατροπή που είχε συμβεί στο ίδιο γήπεδο πριν 49 χρόνια. Στον άθλο επί της ΚΠΡ, πάλι στα προημιτελικά. Αυτή τη φορά απέναντι στη Ράγιο οι κιτρινόμαυροι αν και άγγιξαν αυτό που φάνταζε σε πολλούς αδύνατο, δεν τα κατάφεραν. Όμως παρά το κρίμα του αποκλεισμού, το ζεστό χειροκρότημα στο φινάλε με την αναγνώριση της προσπάθειας από τον κόσμο και το «να 'τοι να 'τοι οι πρωταθλητές» ήταν το καλύτερο... καύσιμο για αυτό που έρχεται.

Κακά τα ψέματα, χρειαζόταν μια υπερπροσπάθεια, μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής, μια λύσσα και ένα ανεξάντλητο πάθος προκειμένου η ΑΕΚ να επέστρεφε στο παιχνίδι της πρόκρισης μετά το 3-0 στο Βαγέκας. Ένα σκορ άδικο βάσει της εικόνας του παιχνιδιού που τελικά έκρινε και την πρόκριση, ωστόσο έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και οι παίκτες του Νίκολιτς έκαναν πράξη ακριβώς αυτό που είχαν μέσα τους από την πρώτη στιγμή που τελείωσε το παιχνίδι στη Μαδρίτη. Το πίστευαν ότι μπορούσαν να το γυρίσουν. Το ίδιο και ο κόσμος στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια που από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό έσπρωχνε την ομάδα για να πετύχει αυτό που έμοιαζε με ποδοσφαιρικό θαύμα.

Η ΑΕΚ με ορμή και αυτοπεποίθηση με το γρήγορο γκολ του Ζίνι ισοπέδωσε τη Ράγιο και το δεύτερο γκολ από τον Μαρίν από το σημείο του πέναλτι πριν βγει το ημίχρονο ήταν η επιβεβαίωση ότι η σαρωτική εμφάνιση της Ένωσης σε συνδυασμό με την ατμόσφαιρα της Νέας Φιλαδέλφειας είχαν αρχίσει να πνίγουν τη Ράγιο. Το τρομερό άλμα και η κεφαλιά του Ζίνι που έστειλε την μπάλα να βρει γλυκά τα δίχτυα του Μπατάγια για τρίτη φορά λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους δημιούργησαν μια απίστευτη έκρηξη συναισθημάτων. Οι εικόνες από την ανεπανάληπτη ανατροπή του 1977 αναβίωναν. Μια φάση όμως ήταν αρκετή για μια Ράγιο που είχε χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της ώστε να μειώσει και να κάνει την ΑΕΚ να ψάχνει κι άλλο γκολ για να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα.

Τις ευκαιρίες ακόμα και μετά από αυτή την εξέλιξη τις είχε, όμως ο Ζίνι που είχε δημιουργήσει εφιάλτες στην άμυνα της Ράγιο δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να σκοράρει. Από τη στιγμή που δεν ήρθε εκεί το τέταρτο γκολ και με τις δυνάμεις σιγά σιγά να σβήνουν λόγω της τρομακτικής προσπάθειας που είχε γίνει από όλους, η ΑΕΚ ξέμεινε από ενέργεια και είδε το ευρωπαϊκό της ταξίδι να παίρνει τέλος στα προημιτελικά. Η πρόκριση χάθηκε στις πεταμένες ευκαιρίες στο Βαγέκας, όμως παρά τον αποκλεισμό, η πορεία της ΑΕΚ στην Ευρώπη είναι έτσι κι αλλιώς επιτυχημένη, φτιάχνοντας παράλληλα με τη βαθμολογία της και το ευρωπαϊκό της μέλλον για τις σεζόν που ακολουθούν. Άλλωστε πόσοι περίμεναν μια ομάδα που χτίστηκε το περασμένο καλοκαίρι να διεκδικεί στα ίσια την παρουσία της στα ημιτελικά όταν ο αρχικός της στόχος ήταν να μπει χωρίς περιθώριο λάθους με τρεις σερί προκρίσεις στη League Phase;

Όλοι όσοι έπαιξαν έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν σε μια εμφάνιση που αποτελεί τον καλύτερο οδηγό για αυτό που ακολουθεί. Τα πέντε παιχνίδια που απομένουν στα play offs για την κατάκτηση του τίτλου. Με το ίδιο πάθος, με την ίδια ενότητα, με την ίδια αυτοθυσία. Ο Νίκολιτς την ώρα που οι εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας ευχαριστούσαν τους παίκτες της ΑΕΚ για τη συγκινητική προσπάθειά τους, έδινε το σύνθημα για αυτά που υπάρχουν μπροστά. «Βγαίνετε σήμερα από το γήπεδο με το κεφάλι ψηλά. Πρέπει να είστε περήφανοι για την πορεία σας και για όσα καταφέρατε. Ψηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε», ήταν τα λόγια του στον κύκλο με όλη την ομάδα παρούσα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πέντε ακόμα τελικοί και όλα πλέον για τον τίτλο για ένα σύνολο που έχει μπολιάσει μέσα του τη νοοτροπία του νικητή.