Γίωργος Γονιός: Κηδεύτηκε με τη σημαία του Παναθηναϊκού
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο Κοιμητήριο Ζωγράφου, η κηδεία του παλαίμαχου παίκτη του Παναθηναϊκού,Γίωργου Γονιού που έφυγε σε ηλικία 79 ετών.Πλήθος κόσμου βρέθηκε το μεσημέρι της τελετής για να τον αποχαιρετήσει, ανάμεσά τους παλιοί συμπαίκτες όπως ο Αντώνης Αντωνιάδης, άνθρωποι του ποδοσφαίρου αλλά και φίλοι της ομάδας που θέλησαν να πουν το τελευταίο «αντίο».
Ο Γονιός υπήρξε σημαντική μορφή για την ιστορία του Τριφυλλιού έχοντας φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος για 310 φορές στα έντεκα χρόνια (1968-1979) που έπαιξε στο κλαμπ και συνδέοντας το όνομά του με μία από τις λαμπρότερες εποχές στην ιστορία του συλλόγου.
