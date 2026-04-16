Ο Γιώργος Γονιός επέλεξε τον Παναθηναϊκό από τον Ολυμπιακό, γύρισε από την επίθεση στην άμυνα και μετείχε το ιερό ταξίδι του Γουέμπλεϊ.

Στη θλίψη βυθίστηκε η οικογένεια του Παναθηναϊκού το πρωί της Πέμπτης (16/04), όταν κι έγινε γνωστό πως ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας, Γιώργος Γονιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών.

Εκείνος συνέδεσε το όνομά του με την ομάδα όσο λίγοι, φόρεσε τη φανέλα της αμέτρητες φορές, κέρδισε τίτλους με κείνη, μετείχε στην ξακουστή πορεία του Γουέμπλεϊ ενώ σήκωσε ως αρχηγός και το τρόπαιο που Βαλκανικού Κυπέλλου.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που οι «πράσινοι» διεκδίκησαν μαζί με τον Ολυμπιακό τον καιρό που προσπάθησαν να τον πάρουν και ο οποίος δέχθηκε να κάνει μία μεγάλη αλλαγή στην καριέρα του πηγαίνοντας από την επίθεση στην άμυνα, σημείο κλειδί για την καριέρα του.

Το ξεκίνημα στον Ιερόθεο και η κόντρα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Γονιός γεννήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου του 1946 στα Άνω Ιλίσια. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Άγιο Ιερόθεο, που βρίσκεται στο Περιστέρι και οι επιδόσεις του εκεί κίνησαν το ενδιαφέρον των δύο «αιωνίων».

Το καλοκαίρι του 1968 έγινε «μάχη» για την υπογραφή του με τον Παναθηναϊκό να είναι τελικά εκείνος που υπερτέρησε στη μάχη με τον Ολυμπιακό και να τον εντάσσει στο δυναμικό του.

Ολοκλήρωσε τότε την μεταγραφή ενός φέρελπι νεαρού, που έμελλε να συνδέσει βαθύτατα το όνομά του με τους «πρασίνους», αφού πήγε εκεί στα 22 κι έφυγε στα 33 (1968-1979).

Η αλλαγή θέσης, οι τίτλοι και το Γουέμπλεϊ

Όταν πρωτοπήγε στον Παναθηναϊκός εκείνος αγωνιζόταν ως επιθετικός και είχε μάλιστα καλά νούμερα την πρώτη σεζόν με 20 γκολ, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας την περίοδο αυτή. Μετέπειτα άρχισε να μετακινείται θέσεις προς τα πίσω και κατέληξε να παίζει στην άμυνα.

Ήταν μέλος της ομάδας που έκανε την τρομερή πορεία μέχρι τον τελικό του Γουέμπλεϊ κόντρα στον Άγιαξ το 1971, αν και δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Στα έντεκα χρόνια που παρέμεινε στην ομάδα κατέγραψε συνολικά 310 συμμετοχές, σκοράροντας και 31 γκολ. Στο πρωτάθλημα αγωνίστηκε σε 253 αγώνες με 26 τέρματα, ενώ στην Ευρώπη μέτρησε 21 συμμετοχές και 4 γκολ.

Όσον αφορά τους τίτλους, κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα (1969, 1970, 1972, 1977), τα δύο εξ' αυτών με νταμπλ (1969, 1977). Διετέλεσε αρχηγός του Παναθηναϊκού και σήκωσε το Βαλκανικό Κύπελλο τον Μάρτιο του 1978.

Μετά το τέλος της παρουσίας στο «τριφύλλι» εκείνος πήγε στο ΑΟ Βουλιαγμένης, όπου έπαιξε μέχρι και τα 42 του χρόνια (1988), κατακτώντας μάλιστα κι ένα πρωτάθλημα ΕΠΣ Αθηνών (1985), αλλά κι ένα Κύπελλο (1988).