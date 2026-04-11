Μπάκιτς στο Gazzetta: «Στον τελικό οι παίκτες του ΟΦΗ πρέπει να είναι γενναίοι και περήφανοι για την ομάδα»

Δυο εβδομάδες πριν το «ραντεβού» με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο εκ των αρχηγών του ΟΦΗ που έφτασε στον περσινό τελικό του Κυπέλλου, Μάρκο Μπάκιτς, μίλησε στο Gazzetta για την back to back επιτυχία της ομάδας που πλέον υποστηρίζει ως πιστός... Ομιλίτης.

Το σφύριγμα της λήξης του περσινού τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας μπορεί να βρήκε τον «οργανισμό» του ΟΦΗ με μια τεράστια απογοήτευση για το χαμένο τρόπαιο από τον Ολυμπιακό, όμως ταυτόχρονα τέθηκε ο επόμενος μεγάλος στόχος. «Και του χρόνου εδώ θα είμαστε...», έλεγαν με περίσσεια πίστη, σε βαθμό... σιγουριάς, εντός των τειχών του κλαμπ, και τα λόγια μετατράπηκαν σε πράξη.

Περίπου 11 μήνες μετά την ήττα από την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ο Όμιλος θα διεκδικήσει το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας της αιωνόβιας ιστορίας του, καθώς και την εξασφάλιση της συμμετοχής στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, σε back to back τελικό. Αυτή τη φορά, οι Κρητικοί θα αγωνιστούν στις 25 Απριλίου σε διαφορετικό γήπεδο (Πανθεσσαλικό Στάδιο), με διαφορετικό αντίπαλο (ΠΑΟΚ), έχοντας διαφορετικό προπονητή (Χρήστο Κόντη), και προσδοκούν σε διαφορετικό αποτέλεσμα, ώστε να φέρουν το τρόπαιο στο Ηράκλειο.

Στο ρόστερ των δύο... version του ΟΦΗ υπάρχουν μερικές αλλαγές, και σε επίπεδο ενδεκάδας που ξεκίνησε κόντρα στον Ολυμπιακό, μόλις δύο παίκτες δεν είναι πια κάτοικοι Κρήτης. Ο λόγος για τον Τζόρνταν Σίλβα και τον Μάρκο Μπάκιτς, οι οποίοι, μάλιστα, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρόκριση στον ημιτελικό-θρίλερ με τον Αστέρα AKTOR.

Ο Μεξικανός στόπερ πέτυχε το γκολ της πρόκρισης, ενώ ο Μαυροβούνιος χαφ έκανε την... απόκρουση της ζωής του, η οποία φυσικά είναι και η μοναδική που έχει κάνει, καθώς δεν είναι τερματοφύλακας. Όμως, όταν ο Όμιλος τον χρειάστηκε μετά την αποβολή του Χριστογεώργου, φώναξε «παρών», καθώς βγήκε μπροστά, φόρεσε τα γάντια του κίπερ και απέκρουσε τη δυνατή εκτέλεση φάουλ του Φεντερίκο Άλβαρες, στέλνοντας την ομάδα του στον πρώτο της τελικό μετά από 35 χρόνια.

Ο 32χρονος μέσος φόρεσε 2,5 χρόνια την ασπρόμαυρη φανέλα και το περασμένο καλοκαίρι αποχώρησε για μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ασίας, την Περσέπολις, έπειτα από 80 εμφανίσεις, με τελευταία αυτή στον περσινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου ήταν στις βασικές επιλογές του Μίλαν Ράσταβατς και μετά το ματς ξέσπασε σε κλάματα, όντας ιδιαίτερα «δεμένος» με το κλαμπ.

Ο Μπάκιτς, λόγω της δύσκολης κατάστασης στο Ιράν, βρίσκεται εδώ και εβδομάδες στην ασφάλεια της χώρας του. Ο Μαυροβούνιος χαφ μίλησε στο Gazzetta για τον ΟΦΗ, που παρακολουθεί πλέον ως... Ομιλίτης, την κορυφαία στιγμή της καριέρας του που βίωσε ως κάτοικος Ηρακλείου, την «πληγή» του χαμένου τελικού και το μήνυμά του σε ομάδα και κόσμο ενόψει του «ραντεβού» με την ιστορία σε δυο εβδομάδες από σήμερα.

«Πλέον είμαι απλός οπαδός του ΟΦΗ, πανηγύρισα την πρόκριση σαν να έπαιζα»

Μάρκο, καταρχάς πού σε βρίσκουμε τώρα;

«Βρίσκομαι στην πατρίδα μου, στο Μαυροβούνιο, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στο Ιράν και τώρα είμαστε σε φάση αναμονής. Όταν υπέγραψα στην Περσέπολις, ήξερα ότι είναι το μεγαλύτερο κλαμπ της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ασία. Το σημαντικό είναι πώς αντιδράς σε τέτοιες καταστάσεις. Εύχομαι πως όλα θα τελειώσουν σύντομα».

Θα ήθελες κάποια στιγμή να παίξεις ξανά στην Ελλάδα που ξέρεις καλά το πρωτάθλημα;

«Θα δούμε... Στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς να πεις πότε τίποτα με σιγουριά. Φυσικά, η Ελλάδα είναι σαν τη χώρα μου. Ένιωσα σαν την πατρίδα μου και μου αρέσει να βρίσκομαι στην Ελλάδα. Είναι το τέλειο μέρος για εμένα και την οικογένειά μου».

Μέχρι και πριν λίγους μήνες ήσουν εκ των αρχηγών του ΟΦΗ στην ομάδα που έφτασε στον πρώτο της τελικό μετά από 35 χρόνια. Παρακολούθησες την πορεία της ομάδας αυτήν τη σεζόν;

«Φυσικά, τους υποστηρίζω και προσπαθώ να βλέπω τα παιχνίδια ως οπαδός. Τώρα πια δεν είμαι παίκτης, αλλά ένας απλός οπαδός του ΟΦΗ. Είναι μια ομάδα που έχω στην καρδιά μου. Ήμουν εκεί 2,5 χρόνια τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για μένα και άρχισα να αγαπώ το κλαμπ. Τους ακολουθώ πάντα, ακόμα και από τέτοια απόσταση.

Προσπαθώ να βλέπω τα περισσότερα ματς, όπως για παράδειγμα είδα τα ημιτελικά με τον Λεβαδειακό. Πανηγύριζα σαν να έπαιζα κι εγώ! Ήμουν πολύ χαρούμενος που προκρίθηκαν ξανά στον τελικό. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για τους φιλάθλους, για τον σύλλογο και για όλους μέσα στην ομάδα».

«Από τα μεγαλύτερα λάθη μας ότι σταματήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο μετά την πρόκριση στον τελικό»

Μίλησες με κάποιον παλιό σου συμπαίκτη ή κάποιο μέλος της ομάδας μετά την πρόκριση στον τελικό ή τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ;

«Ναι, μιλάμε συχνά μέσω μηνυμάτων και social media. Είμαστε ακόμα συνδεδεμένοι. Έστειλα συγχαρητήρια σε αρκετούς, όπως για παράδειγμα τον γιο του προέδρου, τον Δημήτρη Μπούση. Για μένα είναι ακόμα η ομάδα μου. Έτσι το νιώθω. Είναι μεγάλο επίτευγμα τόσο για το κλαμπ, όσο και για όλη την Κρήτη, που θα δει την ομάδα σε νέο τελικό.

Εύχομαι να έχουν καλύτερη τύχη στον φετινό τελικό. Το πιο σημαντικό είναι πως έχουν περισσότερη εμπειρία σε αυτόν τον χρόνο που μεσολάβησε. Είμαι σίγουρος πως ο ΟΦΗ θα είναι καλύτερος στον φετινό τελικό. Ελπίζω πως θα έχουν μάθει από τα λάθη της περασμένης χρονιάς. Είμαι αρκετά σίγουρος πως θα δούμε διαφορετικό ΟΦΗ φέτος».

Αναφέρθηκες σε λάθη που έγιναν την περασμένη σεζόν. Τι θεωρείς πως δεν πήγε καλά πέρυσι;

«Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ακριβώς λάθη. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια που ο ΟΦΗ θα έπαιζε τελικό. Ήταν ξεχωριστό για όλους μας. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να παραδεχτούμε πως ο ΟΦΗ και πολλοί παίκτες δεν είχαμε εμπειρία να παίξουμε παιχνίδι τέτοιας σημασίας. Για πολλούς ήταν το ματς της καριέρας μας. Είναι διαφορετικό όταν παίζεις σε τελικό για δεύτερη φορά. Αυτό εννοώ. Έκτοτε είχαν χρόνο για να μάθουν από τις εμπειρίες της περασμένης χρονιάς.

Για παράδειγμα σταματήσαμε να παίζουμε ποδόσφαιρο μετά την πρόκριση επί του Αστέρα. Το ότι δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί στα Play Off 5-8 την περασμένη σεζόν ήταν από τα μεγαλύτερα λάθη κι αυτό δεν πρέπει να γίνει αυτή τη σεζόν. Ουσιαστικά σταματήσαμε τη χρονιά μας και απλά περιμέναμε τον τελικό. Ελπίζω να έχουν μάθει από αυτό».

Πριν τον τελικό ο ΟΦΗ έχει σημαντικό παιχνίδι στο Ηράκλειο με τον Λεβαδειακό για τον στόχο της 5ης θέσης. Με βάση την λανθασμένη προσέγγιση της περασμένης σεζόν θεωρείς πως πρέπει να παίξει κι αυτό το ματς ως «τελικό»;

«Δεν θέλω να μπλεχτώ στη δουλειά του προπονητή. Εκείνος δεδομένα ξέρει καλύτερα την ομάδα του από εμένα. Σαν οπαδός θα ήθελα να δω τον ΟΦΗ ανταγωνιστικό και στο ματς των Play Off και να κερδίσει, ώστε να δείξει πως είναι στο κατάλληλο επίπεδο πνευματικά και σωματικά.

Είναι μια σημαντική διαφορά πως ο τελικός θα γίνει ενδιάμεσα από τα Play Off και όχι στο τέλος της σεζόν. Θα βοηθήσει στη συγκέντωση της ομάδας. Εύχομαι και είμαι σίγουρος πως η ομάδα θα είναι έτοιμη για τον τελικό του Κυπέλλου».

«Ήμασταν άπειροι για τελικό, οι back to back προκρίσεις σημαίνουν πως το κλαμπ δουλεύει σωστά»

Το γεγονός πως σταματήσατε να παίζετε στα Play Off, όπως είπες, ήταν θέμα διαχείρισης του κόουτς Ράσταβατς ή προερχόταν από την συγκέντρωση σας ως παίκτες;

«Είμαι πάντα ειλικρινής. Ακόμα κι εγώ απλά περίμενα για τον τελικό κι αυτό ίσχυε τόσο για τους παίκτες, όσο και για όλους μέσα στην ομάδα. Όλοι μας ήμασταν άπειροι για να παίξουμε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι, το οποίο το περιμέναμε κιόλας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιστεύω πως μετά από αυτήν την εμπειρία τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.

Φυσικά, δεν είναι τόσο σύνηθες για μια ομάδα να παίζει σε τελικό Κυπέλλου για διαδοχικές χρονιές. Ο ΟΦΗ ιστορικά είναι μεγάλη ομάδα και για μένα αυτό που πέτυχε είναι ήδη ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Φέτος ήταν ακόμα πιο δύσκολο, καθώς είχε την "σύγκριση" με την περσινή πορεία μέχρι τον τελικό.

Μια πρόκριση μπορεί να έρχεται τυχαία ή χάρη κάποιας καλής κλήρωσης. Το να το πετύχει back to back σημαίνει πως το κλαμπ δουλεύει καλά. Ξέρω πως φέτος θα είναι καλύτερα προετοιμασμένοι. Σίγουρα, η εμπειρία είναι σημαντική τόσο για τους παίκτες, όσο και για τη διοίκηση».

Ο προπονητής που οδήγησε τον ΟΦΗ σε τελικό μετά από 35 χρόνια ήταν ο Μίλαν Ράσταβατς. Πως ήταν η συνεργασία σας;

«Ήταν υπέροχη. Μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είμαστε από το ίδιο κομμάτι των Βαλκανίων. Εκείνος είναι Σέρβος κι εγώ Μαυροβούνιος. Ποτέ δεν μπλέξαμε την προσωπική μας επαφή με την επαγγελματική μας συνεργασία. Προσπαθούσα να κάνω όσα μου ζητούσε στο γήπεδο, άλλες φορές ήμουν καλός κι άλλες όχι τόσο.

Έκανε ότι μπορούσε για να μας βοηθήσει κι εμείς το ίδιο από την πλευρά μας. Πετύχαμε κάτι που θα μείνει στις μνήμες των φίλων του ΟΦΗ, όπως όλοι θα θυμούνται τα ημιτελικά με τον Αστέρα AKTOR και φυσικά τον τελικό. Είναι κρίμα που δεν νικήσαμε τον Ολυμπιακό, όμως αυτή είναι η ζωή. Για να είμαστε ειλικρινείς νίκησε η καλύτερη ομάδα.

Έχω υπέροχη ανάμνηση από τον κόουτς Ράσταβατς και όλο το επιτελείο. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτήν την πορεία την ξεκινήσαμε με τον Τραϊανό Δέλλα. Ποτέ δεν θέλω να τον ξεχνάμε. Ήταν πολύ σημαντικός για την περσινή μας πορεία μέχρι τον τελικό. Αυτός μας προετοίμασε για τη σεζόν. Αυτός ξεκίνησε την ομάδα και ο Ράσταβατς συνέχισε το έργο του».

Η σεζόν δεν ξεκίνησε καλά για τον ΟΦΗ και ο Μίλαν Ράσταβατς αποχώρησε τον Οκτώβριο. Ως εξωτερικός παρατηρητής πια, τι πιστεύεις ότι έφταιξε;

«Πλέον δεν είμαι μέσα στην ομάδα για να έχω μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, όμως μπορώ να σου πω τι έβλεπα ως οπαδός. Είμαι σίγουρος πως προσπάθησαν όσο μπορούσαν αλλά δεν ερχόντουσαν τα αποτελέσματα. Έχασαν... αναπάντεχα κάποια ματς. Όταν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά ο προπονητής είναι ο πρώτος που την "πληρώνει" και γι' αυτό έφυγε ο Ράσταβατς.

Με τον νέο προπονητή ο ΟΦΗ αντέδρασε καλά, ήρθαν τα καλά αποτελέσματα, η μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ και η πρόκριση επί του Λεβαδειακού. Είμαι σίγουρος πως ο Ράσταβατς προσπάθησε όσο μπορούσε αλλά μερικές φορές στο ποδόσφαιρο απλά δεν βγαίνουν κάποια πράγματα. Ο νέος προπονητής έκανε πολύ καλή δουλειά».

«Για να νικήσεις έναν τελικό κόντρα σε μεγάλη ομάδα πρέπει να είσαι γενναίος και να έχεις κουράγιο για να επιτεθείς»

Πιστεύεις πως υπάρχει περίπτωση η ομάδα να ήταν ψυχολογικά επηρεασμένη από τον χαμένο τελικό;

«Ίσως. Εγώ έφυγα από την ομάδα μετά τον τελικό, καθώς ολοκληρώθηκε το συμβόλαιο μας και συνεπώς δεν μπορώ να έχω τόσο καλή εικόνα. Είναι πιθανό να ισχύει, όμως στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλά που πρέπει να υπολογίσεις. Τραυματισμοί, αλλαγές παικτών και άλλοι παράγοντες.

Τον πραγματικό λόγο δεν μπορώ να τον ξέρω. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως ο Ράσταβατς είναι πολύ επαγγελματίας προπονητής, ξέρει το ποδόσφαιρο και δίνει τα πάντα για την ομάδα του. Θα τον σέβομαι πάντα».

Ένα «παράπονο» που μπορεί να υπάρχει είναι ότι η ομάδα στον τελικό με τον Ολυμπιακό δεν ήταν αρκετά ανταγωνιστική. Ποιος πιστεύεις ότι ήταν ο λόγος;

«Πρέπει να λάβουμε υπόψη τον αντίπαλο. Παίξαμε κόντρα στην καλύτερη ομάδα της Ελλάδας εκείνη τη χρονιά. Ίσως να μην είχαμε αρκετή ποιότητα ή να μην ήμασταν απόλυτα έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον Ολυμπιακό. Στο ποδόσφαιρο μπορείς να βρεις πολλές δικαιολογίες. Για να είμαι ειλικρινής προσπαθήσαμε να τα δώσουμε όλα και πιθανόν αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε σε εκείνη τη φάση.

Παίξαμε κόντρα σε καλύτερη ομάδα. Αν παίζαμε ξανά εκείνο το παιχνίδι σήμερα ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Εκείνη τη στιγμή, με αυτόν τον αντίπαλο, αυτό ήταν το μέγιστο που μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτό που έχω ακόμα στο μυαλό και στην καρδιά μου είναι ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν πιο γενναίοι. Αυτό φωνάζα μετά το ματς και το φωνάζω ακόμα. Για να νικήσεις έναν μεγάλο τελικό κόντρα σε μεγάλη ομάδα πρέπει να είσαι γενναίος και να έχεις κουράγιο για να επιτεθείς. Αυτός είναι ο δικός μου τρόπος σκέψης».

«Περήφανος που εκπροσώπησα τον ΟΦΗ στον τελικό, έφυγα με την καρδιά μου γεμάτη»

Σου άφησε μια «πληγή» ότι το τελευταίο σου παιχνίδι με τον ΟΦΗ ήταν χαμένος τελικός ή σου αρκεί που ήσουν μέλος σε μια ιστορική στιγμή του ΟΦΗ;

«Έπαιξα τον τελικό χωρίς να ξέρω πως ήταν το τελευταίο μου ματς. Η απόφαση ελήφθη μετά το παιχνίδι. Αν διάλεγα μια στιγμή για να φύγω από τον ΟΦΗ αυτή ήταν η τέλεια. Άφησα τον ΟΦΗ σε ένα ματς στον Ολυμπιακό Στάδιο, με περίπου 20.000 φιλάθλους μας. Είμαι περήφανος που ήμουν εκεί και εκπροσώπησα την ομάδα εκείνη την μέρα. Έφυγα με την καρδιά μου γεμάτη».

Γιατί έφυγες από τον ΟΦΗ;

«Πρέπει να ρωτήσετε το κλαμπ. Με ενημέρωσαν μετά το τέλος της σεζόν πως η συνεργασία μας ολοκληρώθηκε. Ήμουν σύμφωνος εκείνη τη στιγμή και το αποδέχτηκα ως επαγγελματίας. Την άποψη μου για αυτήν την εξέλιξη θα την κρατήσω για μένα. Βρήκα γρήγορα μια νέα επιλογή για μένα, κάτι που ποτέ δεν ήταν πρόβλημα για μένα. Αυτό που μπορώ να πω ήταν ότι σε κάθε στιγμή που φορούσα τη φανέλα του ΟΦΗ αυτά τα 2,5 χρόνια έδωσα το 100%».

«Οι Κρητικοί με έκαναν να νιώσω το Ηράκλειο σαν σπίτι μου»

Πως θυμάσαι τα 2,5 χρόνια που έζησες στην Κρήτη;

«Ήταν τέλεια. Η καλύτερη ποιότητα ζωής. Έχω ζήσει σε απίστευτες πόλεις όπως είναι η Φλωρεντία, η Μαδρίτη και η Λισαβόνα, όμως στο Ηράκλειο ένιωσα σαν το σπίτι μου, γιατί έτσι με έκαναν να νιώσω οι Κρητικοί. Ακόμα και όταν είχα άδεια έμενα εκεί. Δεν πήγα πουθενά το καλοκαίρι. Αισθανόμουν ότι ήμουν στο χώρο μου.

Επίσης ως Μαυροβούνιος έχω κοινή νοοτροπία με τους Κρητικούς. Αυτό ήταν το κλειδί. Η Κρήτη είναι νησί με ειλικρινείς και περήφανους ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους. Αυτό ήταν κάτι που μου άρεσε. Ο ΟΦΗ είναι ένα κλαμπ με τη νοοτροπία των Κρητικών».

Είναι κατανοητό πως θα επιστρέψεις σύντομα στην Κρήτη...

«Το ελπίζω! Σίγουρα δεν το συζητάμε πως μια μέρα θα επιστρέψω στην Κρήτη, όταν βρω την ευκαιρία».

Αν είχες την ευκαιρία να δώσεις μια συμβουλή στους παλιούς σου συμπαίκτες ενόψει τελικού τότε τι θα τους έλεγες;

«Πρώτα απ' όλα θα τους έλεγα να το διασκεδάσουν περισσότερο σε σχέση με πέρυσι. Θέλω να κερδίσουν το κύπελλο. Η συμβουλή μου είναι να είναι γενναίοι και περήφανοι για την ομάδα που εκπροσωπούν. Να προσπαθήσουν να κάνουν ότι μπορούν και ο κόσμος θα τους στηρίζει, επειδή κι εκείνοι δίνουν τα πάντα για το κλαμπ. Αυτούς τους οπαδούς δεν τους νοιάζει να είσαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής ή ο καλύτερος τερματοφύλακας αλλά να τα δίνεις όλα για την ομάδα».

«Η απόκρουση στον ημιτελικό με τον Αστέρα είναι η πιο σημαντική στιγμή της καριέρας μου»

Μιας και είπες για τερματοφύλακα δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στην δική σου... απόκρουση στην ευκαιρία του Άλβαρες στον περσινό ημιτελικό. Μια απίστευτη στιγμή...

«Σε ευχαριστώ πολύ! Αυτή ήταν η πρώτη και η τελευταία μου φορά ως τερματοφύλακας. Ο Θεός μου έδωσε τύχη μια φορά και δεν θέλω να το προσπαθήσω ξανά. Ήμουν χαρούμενος που υπερασπίστηκα το τέρμα του ΟΦΗ. Ένιωσα τη στήριξη των οπαδών σε εμένα και έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη. Ήμουν σίγουρος πως θα έπιανα το σουτ και πως θα προκρινόμασταν. Ήταν το ένστικτο της στιγμής.

Δεν σκεφτόμουν πολλά εκείνη τη στιγμή. Έβλεπα από τη στάση του σώματος του παίκτη του Αστέρα πως θα σούταρε και σκεφτόμουν "τι κάνω εδώ;". Δεν σκεφτόμουν αν έκανα λάθος που κάθισα εγώ τερματοφύλακας. Εκείνη τη στιγμή απλά ένιωθα πως εγώ ήμουν αυτός που έπρεπε να το αποκρούσει. Ήμουν από τους πιο έμπειρους παίκτες και από τους παλιότερους στην ομάδα. Ήταν η στιγμή μου. Ο κόσμος ήταν μαζί μου και δεν γινόταν να μην το αποκρούσω.

Έχω σκοράρει κάποια σημαντικά γκολ, μερικά πολύ - πολύ όμορφα γκολ σε άλλες χώρες, έχω υπάρξει αρχηγός της εθνικής μου ομάδας, όμως εκείνη η στιγμή είναι μέχρι σήμερα η πιο σημαντική της καριέρας μου».

Όπως είπες ήσουν από τους πιο παλιούς και έμπειρους παίκτες του περσινού ρόστερ, ενώ ήσουν και αρχηγός. Συμπαίκτες σου μεταξύ άλλων ήταν ο σημερινός αρχηγός του ΟΦΗ, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, όπως και ο ηγετικός για το κλαμπ στην εποχή του Μιχάλη Μπούση, Χουάν Νέιρα. Πες μου λίγα λόγια γι' αυτούς...

«Για μένα, ο Χουάν θα είναι πάντα ο αρχηγός της ομάδας. Ποτέ δεν υπήρχε συζήτηση. Είναι σύμβολο για το κλαμπ. Η ποιότητα του και ο επαγγελματισμός του δείχνουν σε όλους τι χρειάζεται για να παίζεις στον ΟΦΗ.

Θα έχω πάντα μεγάλο σεβασμό για τον Χουάν. Όλα αυτά τα χρόνια έχει προσφέρει πολλά στον ΟΦΗ και η συμβουλή μου σε αυτόν είναι να αγωνίζεται στον ΟΦΗ όσο αντέχει το σώμα του να παίζει ποδόσφαιρο. Είναι απίστευτος παίκτης.

Ο Λαμπρόπουλος στον ημιτελικό με τον Λεβαδειακό σκόραρε με μια από τις καλύτερες κεφαλιές που έχω δει! Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτόν. Είναι και Έλληνας οπότε ξέρει καλύτερα την κατάσταση από τον καθένα. Γι' αυτόν υπάρχει μεγαλύτερη πίεση και ευθύνη, ώστε να δείχνει ότι είναι εκεί.

Είναι πραγματικός αρχηγός. Πιο σημαντικό από το γκολ ήταν το πως ηγήθηκε στην άμυνα στον ημιτελικό, ενώ η ομάδα έπαιζε με δέκα παίκτες. Αυτό έδειξε τον χαρακτήρα του γκρουπ και του ίδιου του Λαμπρόπουλου».

«Πάντα περήφανος για την αγάπη που έλαβα από τον κόσμο του ΟΦΗ»

Όπως λες είσαι πλέον οπαδός του ΟΦΗ. Υπάρχει περίπτωση να σε δούμε στον Βόλο;

«Λόγω προσωπικών υποχρεώσεων δεν θα μπορέσω να βρεθώ στην Ελλάδα, όμως δεδομένα θα δω το ματς. Είναι τόσο μεγάλο ματς που θα το μεταδόσει και η τηλεόραση του Μαυροβουνίου, όπως και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Σε όλα τα Βαλκάνια θα υπάρχουν φίλαθλοι που θα υποστηρίζουν τον ΟΦΗ στον τελικό».

Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τον ΟΦΗ είναι η «σύνδεση» με τον κόσμο του. Πως βίωσες αυτή τη στήριξη;

«Έλαβα πολλά μηνύματα από τους φίλους του ΟΦΗ όταν έφυγα και στο τέλος της ημέρας αυτή για μένα είναι η μεγάλη μου επιτυχία. Όχι η απόκρουση με τον Αστέρα, όχι κάποια γκολ που έβαλα αλλά αυτή η αγάπη του κόσμου. Αυτό θα με κάνει πάντα περήφανο.

Για μένα είναι οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο. Αγαπούν πολύ την ομάδα τους και οι παίκτες που υπογράφουν στον ΟΦΗ πρέπει να καταλαβαίνουν που έρχονται. Ο ΟΦΗ είναι διαφορετική ομάδα και πρέπει να σέβεσαι τους οπαδούς για να σε σέβονται».

Τέλος, να κλείσουμε με μια ευχή σου προς τον ΟΦΗ για τον τελικό που θα γίνει σε δυο εβδομάδες;

«Να πάρει το τρόπαιο! Φέτος έχουν όσα χρειάζονται για να το πετύχουν. Έχουν την ποιότητα να το καταφέρουν. Με λίγο περισσότερη γενναιότητα, κουράγιο και με τη στήριξη του κόσμου στον Βόλο ο ΟΦΗ μπορεί να φέρει το Κύπελλο στην Κρήτη. Το αξίζει».