Η αποστολή του ΟΦΗ για την εντός έδρας αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό (18/4, 18:00) για τη 2η αγωνιστική των Play Off 5-8 της Stoiximan Super League.

Με δυο απρόοπτα ολοκλήρωση την προετοιμασία του ο ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των Play Off 5-8, ο οποίος θα είναι και ο τελευταίος πριν τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ταξιάρχη Φούντα επειδή δέχθηκε ένα χτύπημα στην προπόνηση. Φυσικά δεν είναι κάτι ανησυχητικό ενόψει του τελικού της 25ης Απριλίου, αλλά στο ματς με τους Βοιωτούς δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Χριστόπουλος δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην μέση. Όσον αφορά τον Άαρον Ισέκα συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα και θα φανεί τις επόμενες ημέρες εάν θα καταφέρει να είναι στο 100% για το μεγάλο «ραντεβού» του Πανθεσσαλικού Σταδίου.

Στην αποστολή επέστρεψαν οι Μπόρχα Γκονθάλεθ και Χουάν Νέιρα, οι οποίοι εδώ και λίγες μέρες ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και προπονήθηκαν σε φουλ ρυθμούς. Αξιοσημείωτη είναι και η επανεμφάνιση του 17χρονου στόπερ Λευτέρη Κοντεκά σε αποστολή της πρώτης ομάδας περίπου έξι μήνες μετά την επέμβαση που έκανε στο γόνατο του.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Κοντεκάς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Βούκοτιτς, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Ρομάνο, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο