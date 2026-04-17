Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet στον αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Έναν πολύ σημαντικό παίκτη θα έχει στη διάθεσή του ο Σάββας Παντελίδης για το σπουδαίο ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet υπολογίζει τον Γιάνι Ατανάσοφ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Ο 26χρονος παίκτης είναι καθοριστικός για τους Θεσσαλούς στη μεσαία γραμμή κι επέστρεψε στην αποστολή με τον Νίκο Μελίσσα, που επίσης αποθεραπεύτηκε.

Εκτός, ωστόσο, είναι ο τιμωρημένος Σαγκάλ, ένας κομβικός παίκτης στην επιθετική γραμμή και οι τραυματίες Κοσονού, Μούργος.

Αναλυτικά η αποστολή κι όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet:

«Ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής (17/04) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Δημοτικό στάδιο Περιστερίου για την 3η αγωνιστική των play outs της Stoiximan Super League (18/04,17:00).

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κ. Σάββας Παντελίδης είναι οι Aναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Παντελάκης, Σουρλής, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο, Ενγκόι».



