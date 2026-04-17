ΑΕΛ Novibet: Με Ατανάσοφ κόντρα στον Ατρόμητο
Έναν πολύ σημαντικό παίκτη θα έχει στη διάθεσή του ο Σάββας Παντελίδης για το σπουδαίο ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet υπολογίζει τον Γιάνι Ατανάσοφ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.
Ο 26χρονος παίκτης είναι καθοριστικός για τους Θεσσαλούς στη μεσαία γραμμή κι επέστρεψε στην αποστολή με τον Νίκο Μελίσσα, που επίσης αποθεραπεύτηκε.
Εκτός, ωστόσο, είναι ο τιμωρημένος Σαγκάλ, ένας κομβικός παίκτης στην επιθετική γραμμή και οι τραυματίες Κοσονού, Μούργος.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΛ Novibet: Απολογήθηκαν Σαγάλ και Μασόν
Αναλυτικά η αποστολή κι όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet:
«Ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής (17/04) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Δημοτικό στάδιο Περιστερίου για την 3η αγωνιστική των play outs της Stoiximan Super League (18/04,17:00).
Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κ. Σάββας Παντελίδης είναι οι Aναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Παντελάκης, Σουρλής, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Σίστο, Ενγκόι».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.