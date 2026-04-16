Ο Σάββας Μούργος είναι ο μεγάλος άτυχος για την ΑΕΛ, αφού υπέστη σοβαρό μυϊκό τραυματισμό και χάνει όλο το υπόλοιπο της σεζόν.

Μία πολύ δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή για την ΑΕΛ, αφού ο Σάββας Παντελίδης δεν θα μπορεί να υπολογίζει για το υπόλοιπο της σεζόν τον Σάββα Μούργο, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ για όλα τα εναπομείναντα ματς των Play Out της Stoiximan Superleague.

Ο Έλληνας εξτρέμ υπέστη έναν από τους πιο σοβαρούς μυϊκούς τραυματισμούς, δηλαδή θλάση τρίτου βαθμού, στον προσαγωγό κι έτσι δεν θα μπορεί να ενισχύσει τις προσπάθειες των «βυσσινί» στη μάχη της σωτηρίας.

Τα παιχνίδια που χάνει

Ατρόμητος - ΑΕΛ (18/04)

(18/04) ΑΕΛ - Κηφισιά (22/04)

- Κηφισιά (22/04) ΑΕΛ - Πανσερραϊκός (26/04)

- Πανσερραϊκός (26/04) Πανσερραϊκός - ΑΕΛ (02/05)

(02/05) ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR (09/05)

- Αστέρας AKTOR (09/05) Παναιτωλικός - ΑΕΛ (12/05)

(12/05) ΑΕΛ - Ατρόμητος (16/05)

- Ατρόμητος (16/05) Κηφισιά - ΑΕΛ (21/05)

Πέραν του σοκ αυτού με τον Σάββα Μούργο, υπάρχει και μία ευχάριστη είδηση, που θέλει τον Γκαέλ Κακουτά να είναι διαθέσιμος στο προσεχές ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι το Σάββατο (18/04-17:00) για την 3η αγωνιστική των Play Out της Stoiximan Superleague.