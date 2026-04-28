Η ΔΕΑΒ επικοινώνησε την τιμωρία που επεβλήθη στον Γιώργο Σπανό για όσα αναφέρθηκαν ότι έγιναν μετά το Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet.

Η ΔΕΑΒ γνωστοποίησε την σχετική ποινή για τον ισχυρό άνδρα του Ατρόμητου. Αφού έλαβε υπόψη της την έκθεση παρατηρητή και το φύλλο αγώνα της διοργανώτριας αρχής, από τα οποία προκύπτει ότι, μετά από τη λήξη του αγώνα του Ατρόμητου με την ΑΕΛ Novibet, στις 18/04/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για την 3η αγωνιστική των Play Outs του πρωταθλήματος της Super League 1, περιόδου 2025/2026, και ενώ οι διαιτητές του αγώνα βρίσκονταν στα αποδυτήρια, τους πλησίασε ο μεγαλομέτοχος της γηπεδούχου ομάδας, Γιώργος Σπανός και άσκησε σε βάρος τους ψυχολογική βία επέβαλε, με την υπ' αριθμό 33/2026 Απόφασή της, σε βάρος του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου (Γεωργίου Σπανού) διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€). Ποινή που επεβλήθη μετά από εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 5085/2024, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.