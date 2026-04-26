ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός 0-1: Η ένταση μετά το τέλος του αγώνα
Για ένα χρονικό διάστημα άνω του ενός λεπτού υπήρξε ένταση σε 2 επίπεδα μεταξύ των ανθρώπων των ομάδων των ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκού. Η κάμερα έπιασε και τον Κάλινιν σε κάποια στιγμή σε έξαλλη κατάσταση να πηγαίνει προς την είσοδο των αποδυτηρίων και να δέχεται ένα μπουκάλι από την εξέδρα.
Δεν είναι ξεκάθαρο το πώς προέκυψε αυτή η ένταση - μετά το 0-1 του Πανσερραϊκού - ενώ ο κόουτς Σαραγόσα από πλευράς Πανσερραϊκού πήγε να μαζέψει τους παίκτες του από το σημείο που υπήρχαν τα νεύρα ενώ κάτι αντίστοιχο έγινε και από τους πιο ψύχραιμους από την ΑΕΛ Novibet.
